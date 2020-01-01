Süper Lig

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda bu hafta hangi takım bay geçecek?

Goal
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Pitch ball
Getty
21 takımlı oynanacak Süper Lig'de her hafta bir takım bay geçecek. İşte hafta hafta bay geçecek takımlar.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle küme düşme uygulanmadı. Bu nedenle 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak. Bu da her hafta bir takımın bay geçeceği anlamına geliyor.

İşte hafta hafta Süper Lig'de bay geçecek takımlar (2020-21 sezonu)

1. Hafta: Konyaspor
2. Hafta: Ankaragücü
3. Hafta: Gençlerbirliği
4. Hafta: Sivasspor
5. Hafta: Beşiktaş
6. Hafta: Kayserispor
7. Hafta: Denizlispor
8. Hafta: Çaykur Rizespor
9. Hafta: Yeni Malatyaspor
10. Hafta: Hatayspor
11. Hafta: Gaziantep FK
12. Hafta: Galatasaray
13. Hafta: Başakşehir
14. Hafta: Karagümrük
15. Hafta: Fenerbahçe
16. Hafta: Göztepe
17. Hafta: Kasımpaşa
18. Hafta: Trabzonspor
19. Hafta: Alanyaspor
20. Hafta: Antalyaspor
21. Hafta: BB Erzurumspor

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