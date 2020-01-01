Süper Lig'de 2020-21 sezonunda bu hafta hangi takım bay geçecek?

21 takımlı oynanacak Süper Lig'de her hafta bir takım bay geçecek. İşte hafta hafta bay geçecek takımlar.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle küme düşme uygulanmadı. Bu nedenle 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak. Bu da her hafta bir takımın bay geçeceği anlamına geliyor.

İşte hafta hafta Süper Lig'de bay geçecek takımlar (2020-21 sezonu)