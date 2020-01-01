Süper Lig'de 2020-21 sezonunda bu hafta hangi takım bay geçecek?
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle küme düşme uygulanmadı. Bu nedenle 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak. Bu da her hafta bir takımın bay geçeceği anlamına geliyor.
İşte hafta hafta Süper Lig'de bay geçecek takımlar (2020-21 sezonu)
|1. Hafta:
|Konyaspor
|2. Hafta:
|Ankaragücü
|3. Hafta:
|Gençlerbirliği
|4. Hafta:
|Sivasspor
|5. Hafta:
|Beşiktaş
|6. Hafta:
|Kayserispor
|7. Hafta:
|Denizlispor
|8. Hafta:
|Çaykur Rizespor
|9. Hafta:
|Yeni Malatyaspor
|10. Hafta:
|Hatayspor
|11. Hafta:
|Gaziantep FK
|12. Hafta:
|Galatasaray
|13. Hafta:
|Başakşehir
|14. Hafta:
|Karagümrük
|15. Hafta:
|Fenerbahçe
|16. Hafta:
|Göztepe
|17. Hafta:
|Kasımpaşa
|18. Hafta:
|Trabzonspor
|19. Hafta:
|Alanyaspor
|20. Hafta:
|Antalyaspor
|21. Hafta:
|BB Erzurumspor