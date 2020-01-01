Süper Lig'de 2020-21 sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Süper Lig'de 21 takımla oynanacak olan yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler de 2020-21 sezonuna çevrildi.

İşte yeni sezonla ilgili bilmeniz gerekenler...

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Süper Lig'de 2020-21 sezonu ne zaman başlayacak?

Pandemi nedeniyle Temmuz sonunda biten Süper Lig'de 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi 11 Eylül 2020 olarak açıklandı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 16 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçıyla sona erecek.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu kaç takımla oynanacak?

Bilindiği üzere TFF, yeni sezon öncesinde 2019-20 sezonunda küme düşmenin kalktığını ve ligin 21 takımla oynanacağını duyurmuştu.

Daha fazla takım

Ligde takım sayısının 21'e çıkmasıyla birlikte bir sezonda oynanan karşılaşma sayısı da 306'dan 420'ye çıkmış olacak ve lig 34 yerine 42 hafta sonunda tamamlanacak. Her hafta 10 maç oynanacak ve bir takım haftayı bay geçecek.

2020-21 sezonunda ise 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonundan itibaren Süper Lig'deki takım sayısı 20'ye indirilecek.