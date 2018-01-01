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Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncular

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Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda hangi oyuncular oyuna sonradan girip gol attı sorusunun cevabını buluyoruz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor karşısında 2-1 geride olduğu karşılaşmayı Mustafa Pektemek'in 90+6'da attığı golle 2-2 tamamladı ve 1 puanı kurtardı.

Bordo mavili takım karşısında oyuna 82. dakikada dahil olan Pektemek, bu golle birlikte 2014/2015 sezonundan bu yana oyuna sonradan girdiği karşılaşmalardaki gol sayısını 8'e çıkardı.

Bu sezonun lideri kim?

OPTA verilerine göre; bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol katkısı veren oyun, 3 golle Trabzonspor'un yıldızı Ekuban.

Süper Lig'in nöbetçi golcüleri:

OYUNCU TAKIM GOL
Caleb Ekuban Trabzonspor 3
Umut Nayir Bursaspor 2
Adrien Regattin Akhisarspor 1
Elvis Manu Akhisarspor 1
Jeremy Bokila Akhisarspor 1
Yevhen Seleznyov Akhisarspor 1
Junior Fernandes Alanyaspor 1
Kenan Özer Ankaragücü 1
Mevlüt Erdinç Antalyaspor 1
Emrah Başsan BB Erzurumspor 1
Lennart THY BB Erzurumspor 1
İbrahim Akdağ BB Erzurumspor 1
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 1
Jeremain Lens Beşiktaş 1
Ryan Babel Beşiktaş 1
Mustafa Pektemek Beşiktaş 1
Diafra Sakho Bursaspor 1
Ramazan Keskin Bursaspor 1
Allano Lima Bursaspor 1
Eljif Elmas Fenerbahçe 1
Michael Frey Fenerbahçe 1
Ryan Donk Galatasaray 1
Eren Derdiyok Galatasaray 1
Emmanuel Adebayor Başakşehir 1
Rijad Bajic Başakşehir 1
Stefano Napoleoni Başakşehir 1
Tarkan Serbest Kasımpaşa 1
Asamoah Gyan Kayserispor 1
Moryke Fofona Konyaspor 1
Adis Jahovic Konyaspor 1
Vahid Amiri Trabzonspor 1
Eren Tozlu Yeni Malatyaspor 1
Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor 1

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