Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncular

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda hangi oyuncular oyuna sonradan girip gol attı sorusunun cevabını buluyoruz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor karşısında 2-1 geride olduğu karşılaşmayı Mustafa Pektemek'in 90+6'da attığı golle 2-2 tamamladı ve 1 puanı kurtardı.

Bordo mavili takım karşısında oyuna 82. dakikada dahil olan Pektemek, bu golle birlikte 2014/2015 sezonundan bu yana oyuna sonradan girdiği karşılaşmalardaki gol sayısını 8'e çıkardı.

Bu sezonun lideri kim?

OPTA verilerine göre; bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol katkısı veren oyun, 3 golle Trabzonspor'un yıldızı Ekuban.

Süper Lig'in nöbetçi golcüleri: