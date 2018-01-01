Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncular
Yorum()
AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor karşısında 2-1 geride olduğu karşılaşmayı Mustafa Pektemek'in 90+6'da attığı golle 2-2 tamamladı ve 1 puanı kurtardı.
Bordo mavili takım karşısında oyuna 82. dakikada dahil olan Pektemek, bu golle birlikte 2014/2015 sezonundan bu yana oyuna sonradan girdiği karşılaşmalardaki gol sayısını 8'e çıkardı.
8 - 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de oyuna sonradan girip Mustafa Pektemek'ten (8) daha fazla gol atan tek oyuncu Cenk Tosun (9). Kurtardı. pic.twitter.com/c3SCfGAOjN— OptaCan (@OptaCan) 16 Aralık 2018
Bu sezonun lideri kim?
OPTA verilerine göre; bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol katkısı veren oyun, 3 golle Trabzonspor'un yıldızı Ekuban.
Süper Lig'in nöbetçi golcüleri:
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Caleb Ekuban
|Trabzonspor
|3
|Umut Nayir
|Bursaspor
|2
|Adrien Regattin
|Akhisarspor
|1
|Elvis Manu
|Akhisarspor
|1
|Jeremy Bokila
|Akhisarspor
|1
|Yevhen Seleznyov
|Akhisarspor
|1
|Junior Fernandes
|Alanyaspor
|1
|Kenan Özer
|Ankaragücü
|1
|Mevlüt Erdinç
|Antalyaspor
|1
|Emrah Başsan
|BB Erzurumspor
|1
|Lennart THY
|BB Erzurumspor
|1
|İbrahim Akdağ
|BB Erzurumspor
|1
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|1
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|1
|Ryan Babel
|Beşiktaş
|1
|Mustafa Pektemek
|Beşiktaş
|1
|Diafra Sakho
|Bursaspor
|1
|Ramazan Keskin
|Bursaspor
|1
|Allano Lima
|Bursaspor
|1
|Eljif Elmas
|Fenerbahçe
|1
|Michael Frey
|Fenerbahçe
|1
|Ryan Donk
|Galatasaray
|1
|Eren Derdiyok
|Galatasaray
|1
|Emmanuel Adebayor
|Başakşehir
|1
|Rijad Bajic
|Başakşehir
|1
|Stefano Napoleoni
|Başakşehir
|1
|Tarkan Serbest
|Kasımpaşa
|1
|Asamoah Gyan
|Kayserispor
|1
|Moryke Fofona
|Konyaspor
|1
|Adis Jahovic
|Konyaspor
|1
|Vahid Amiri
|Trabzonspor
|1
|Eren Tozlu
|Yeni Malatyaspor
|1
|Ömer Şişmanoğlu
|Yeni Malatyaspor
|1