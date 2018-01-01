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Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ikinci yarısı ne zaman başlayacak?

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TFF
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısı sona erdi. İkinci yarı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. 17 haftanın geride kaldığı ligde Başakşehir 35 puanla liderlik koltuğunda bulunurken 29 puanlı Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın zirve takibi sürüyor. Beşiktaş ve Antalyaspor'un da zirve için yarışı sürüyor.

Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de devre arası yaklaşık bir ay sürecek ve planlamaya göre ikinci yarı maçları 18 Ocak'ta başlayacak.

Ocak'ın son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-19 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.

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