Süper Lig'deki ara transferler hamleleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer döneminde yaptığı hamleler burada...
AKHİSARSPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Zeki Yavru
|Yevhen Seleznyov
|Rajko Rotman
|Daniel Larsson
|Sokol Cikalleshi
|Onurcan Güler (Kiralık)
|Edin Cocalic
|-
|Musa Nizam
|-
ANTALYASPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Amilton
|Olcan Adın
|-
|Danilo
|-
|William Vainqueur
|-
|Maicon
|-
|Abdelaziz Barrada
|-
|Musa Nizam
|-
|Oğuz Mataracı
ATİKER KONYASPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Leonard Zuta
|Vedat Bora
|-
|Musa Araz
AYTEMİZ ALANYASPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Ozan Tufan (Kiralık)
|Kaan Kanak (Kiralık)
|Josef Sural
|Barış Başdaş (Kiralık)
|Steven Caulker
|Filipe Augusto (Kiradan döndü)
|-
|Darko lazic
|-
|Merih Demiral
|-
|Emre Güral
BEŞİKTAŞ
|GELENLER
|GİDENLER
|Burak Yılmaz
|Pepe
|Nicolas Isımat-Mirin
|Fatih Aksoy (Kiralık)
|Muhayer Oktay
|Ryan Babel
|Orkan Çınar (Kiradan döndü)
|Vagner Love
BURSASPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Kubilay Kanatsızkuş (Kiradan döndü)
|Bogdan Stancu
|-
|Emre Taşdemir
|-
|Joshua John
B.B. ERZURUMSPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Pierre Kanstrup
|Lennart Thy
|Rashad Muhammed
|Stephane Acka
|Gabriel Obertan
|Jasmin Trtovac
|Samuel Eduok
|Özer Hurmacı
|Serkan Kurtuluş
|Osman Şahin (Kiralık)
|Kristian Opseth
|Erhan Çelenk
|Rashad Muhammed
|-
ÇAYKUR RİZESPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Mykola Moroziuk
|Robin Yalçın
|Prejuce Nakoulma
|Süleyman Koç
|Aatıf Chahecouhe
|Ali Çamdalı
|Mohamed Abarhoun
|Oleksandr Hladkyi
|Okechukwu Azubuike
|Dhurghan Ismail
|Dario Melnjak
|-
|Zafer Görgen (Kiralık)
|-
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Fousseni Diabate
|Robinho
|Hugo Vieira
|Cyriac (Kiralık)
|Fatih Aksoy (Kiralık)
|Aydın Karabulut
|Özer Hurmacı
|Carl Medjani
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|Barış Alıcı (Kiralık)
|Khalid Boutaib
|Yiğithan Güveli
|Sadık Çiftpınar
|Robin Yalçın
|Sulley Muniru
|Mustafa Akbaş
|-
|Bülent Cevahir
|-
|Thievy Bifouma
|-
|Şahan Kaynak
|-
FENERBAHÇE
|GELENLER
|GİDENLER
|Sadık Çiftpınar
|Barış Alıcı (Kiralık)
|Serdar Aziz
|Yiğithan Güveli
|Victor Moses
|Ozan Tuan (Kiralık)
|-
|Aatıf Chahechouhe
|-
|Diego Reyes
GALATASARAY
|GELENLER
|GİDENLER
|Marcao
|Garry Rodrigues
|Emre Taşdemir
|Ozan Kabak
|Semih Kaya (Kiralık)
|Tarık Çamdal
|Mbaye Diagne
|Serdar Aziz
GÖZTEPE
|GELENLER
|GİDENLER
|Serdar Gürler (Kiralık)
|Sokol Cikalleshi
|Lumor
|-
KASIMPAŞA
|GELENLER
|GİDENLER
|Tobias Heintz
|Mbaye Diagne
|Azad Toptik
|Samuel Eduok
|Haris Hajradinovic
|-
|Simone Scuffet (Kiralık)
|-
|Stipe Perica
|-
KAYSERİSPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|-
|Rajko Rotman
|-
|Kazım Çelik
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|GELENLER
|GİDENLER
|Robinho
|Manuel Da Costa
|Serdar Taşçı
|Alican Özfesli (Kiralık)
|Demba Ba
|Cemali Sertel (Kiralık)
|Alican Özfesli
|Yusuf Avcılar (Kiralık)
|Cemali Sertel
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|GELENLER
|GİDENLER
|Aydın Karabulut
|Lanre Kehinde
|Michal Pazdan
|Anton Putsila
|Stelios Kitsiou
|Erdem Şen
|Ante Kulusic
|Youness Mokhtar
|Hadi Sacko
|Thievy Bifouma
|Tyler Boyd
|Bakary Kone
|-
|Kubilay Kanatsızkuş (Kiradan döndü)
|-
|Lukasz Szukala
|-
|kenan Özer
TRABZONSPOR
|GELENLER
|GİDENLER
|-
|Zeki Yavru
|-
|Esteban Alvarado
|-
|Burak Yılmaz
|-
|Recep Onur Kıvrak
|-
|Mustafa Akbaş
|-
|Juraj Kucka
|-
|Onur Kıvrak