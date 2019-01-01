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Süper Lig'deki ara transferler hamleleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer döneminde yaptığı hamleler burada...

AKHİSARSPOR

GELENLER GİDENLER
Zeki Yavru Yevhen Seleznyov
Rajko Rotman Daniel Larsson
Sokol Cikalleshi Onurcan Güler (Kiralık)
Edin Cocalic -
Musa Nizam -

ANTALYASPOR

GELENLER GİDENLER
Amilton Olcan Adın
- Danilo
- William Vainqueur
- Maicon
- Abdelaziz Barrada
- Musa Nizam
- Oğuz Mataracı

ATİKER KONYASPOR

GELENLER GİDENLER
Leonard Zuta Vedat Bora
- Musa Araz

AYTEMİZ ALANYASPOR

GELENLER GİDENLER
Ozan Tufan (Kiralık) Kaan Kanak (Kiralık)
Josef Sural Barış Başdaş (Kiralık)
Steven Caulker Filipe Augusto (Kiradan döndü)
- Darko lazic
- Merih Demiral
- Emre Güral

BEŞİKTAŞ

GELENLER GİDENLER
Burak Yılmaz Pepe
Nicolas Isımat-Mirin Fatih Aksoy (Kiralık)
Muhayer Oktay Ryan Babel
Orkan Çınar (Kiradan döndü) Vagner Love

BURSASPOR

GELENLER GİDENLER
Kubilay Kanatsızkuş (Kiradan döndü) Bogdan Stancu
- Emre Taşdemir
- Joshua John

B.B. ERZURUMSPOR

GELENLER GİDENLER
Pierre Kanstrup Lennart Thy
Rashad Muhammed Stephane Acka
Gabriel Obertan Jasmin Trtovac
Samuel Eduok Özer Hurmacı
Serkan Kurtuluş Osman Şahin (Kiralık)
Kristian Opseth Erhan Çelenk
Rashad Muhammed -

ÇAYKUR RİZESPOR

GELENLER GİDENLER
Mykola Moroziuk Robin Yalçın
Prejuce Nakoulma Süleyman Koç
Aatıf Chahecouhe Ali Çamdalı
Mohamed Abarhoun Oleksandr Hladkyi
Okechukwu Azubuike Dhurghan Ismail
Dario Melnjak -
Zafer Görgen (Kiralık) -

DEMİR GRUP SİVASSPOR

GELENLER GİDENLER
Fousseni Diabate Robinho
Hugo Vieira Cyriac (Kiralık)
Fatih Aksoy (Kiralık) Aydın Karabulut
Özer Hurmacı Carl Medjani

EVKUR YENİ MALATYASPOR

GELENLER GİDENLER
Barış Alıcı (Kiralık) Khalid Boutaib
Yiğithan Güveli Sadık Çiftpınar
Robin Yalçın Sulley Muniru
Mustafa Akbaş -
Bülent Cevahir -
Thievy Bifouma -
Şahan Kaynak -

FENERBAHÇE

GELENLER GİDENLER
Sadık Çiftpınar Barış Alıcı (Kiralık)
Serdar Aziz Yiğithan Güveli
Victor Moses Ozan Tuan (Kiralık)
- Aatıf Chahechouhe
- Diego Reyes

GALATASARAY

GELENLER GİDENLER
Marcao Garry Rodrigues
Emre Taşdemir Ozan Kabak
Semih Kaya (Kiralık) Tarık Çamdal
Mbaye Diagne Serdar Aziz

GÖZTEPE

GELENLER GİDENLER
Serdar Gürler (Kiralık) Sokol Cikalleshi
Lumor -

KASIMPAŞA

GELENLER GİDENLER
Tobias Heintz Mbaye Diagne
Azad Toptik Samuel Eduok
Haris Hajradinovic -
Simone Scuffet (Kiralık) -
Stipe Perica -

KAYSERİSPOR

GELENLER GİDENLER
- Rajko Rotman
- Kazım Çelik

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

GELENLER GİDENLER
Robinho Manuel Da Costa
Serdar Taşçı Alican Özfesli (Kiralık)
Demba Ba Cemali Sertel (Kiralık)
Alican Özfesli Yusuf Avcılar (Kiralık)
Cemali Sertel  

MKE ANKARAGÜCÜ

GELENLER GİDENLER
Aydın Karabulut Lanre Kehinde
Michal Pazdan Anton Putsila
Stelios Kitsiou Erdem Şen
Ante Kulusic Youness Mokhtar
Hadi Sacko Thievy Bifouma
Tyler Boyd Bakary Kone
- Kubilay Kanatsızkuş (Kiradan döndü)
- Lukasz Szukala
- kenan Özer

TRABZONSPOR

GELENLER GİDENLER
- Zeki Yavru
- Esteban Alvarado
- Burak Yılmaz
- Recep Onur Kıvrak
- Mustafa Akbaş
- Juraj Kucka
- Onur Kıvrak

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