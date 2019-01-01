Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
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AA
2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Süper Lig'de ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
27 Aralık Cuma
20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi
15:00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler
17:30 Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
17:30 Trabzonspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar
14:00 Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16:30 Alanyaspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
16:30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler