Süper Lig

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

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AA
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Süper Lig'de ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

27 Aralık Cuma

20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi

15:00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler

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17:30 Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

17:30 Trabzonspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek

20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar

14:00 Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

Haberin devamı aşağıda

16:30 Alanyaspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

16:30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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