Süper Lig'de 17. haftanın en iyi 11'i

Sezonun ilk yarısının son haftasında en iyi performansı gösteren oyuncular arasında Kasımpaşa'nın yıldızları dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısı sona erdi.

Goal Türkiye'nin Opta verilerini kullanarak düzenli olarak hazırladığı haftanın en iyi 11'ine bu hafta damga vuran takım Kasımpaşa oldu.

Beşiktaş'ı 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Paşa'nın müthiş golcüsü Mbaye Diagne'nin yanı sıra Loret Sadiku ve David Pavelka kadroda yer almayı başardılar.

Yakaladığı çıkışla büyük beğeni toplayan Trabzonspor'dan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür ile Galatasaray'dan Henry Onyekuru, dikkat çeken diğer isimler.

Haftanın en iyi 11'i şu şekilde oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 17. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...