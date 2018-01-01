Süper Lig'de 17. haftanın en iyi 11'i
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AA
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısı sona erdi.
Goal Türkiye'nin Opta verilerini kullanarak düzenli olarak hazırladığı haftanın en iyi 11'ine bu hafta damga vuran takım Kasımpaşa oldu.
Beşiktaş'ı 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Paşa'nın müthiş golcüsü Mbaye Diagne'nin yanı sıra Loret Sadiku ve David Pavelka kadroda yer almayı başardılar.
Yakaladığı çıkışla büyük beğeni toplayan Trabzonspor'dan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür ile Galatasaray'dan Henry Onyekuru, dikkat çeken diğer isimler.
Haftanın en iyi 11'i şu şekilde oluştu:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 17. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|Oyuncu
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Ruud Boffin
|Karşılaştığı İsabetli Şut: 6
|Kurtarış %: 100
|Kurtarış: 6
|Yediği Gol: 0
|Douglas
|Pas %: 87
|Şut Pası: 3
|Asist: 2
|Kazanılan Sahipsiz Top: 7
|Miguel Lopes
|Uzaklaştırma: 4
|Pas Arası: 4
|Kazanılan Sahipsiz Top: 10
|Şut Engelleme: 1
|Ali Turan
|Pas %: 86
|Uzaklaştırma: 3
|Kazanılan Sahipsiz Top: 6
|Başarılı İkili Mücadele: 5
|Filip Novak
|Asist: 1
|Uzaklaştırma: 1
|Pas Arası: 3
|Kazanılan Sahipsiz Top: 5
|Loret Sadiku
|Pas %: 84
|Şut Pası: 2
|Asist: 1
|Kazanılan Sahipsiz Top: 6
|David Pavelka
|Pas %: 97
|Şut Pası: 1
|Pas Arası: 2
|Uzaklaştırma: 3
|Abdulkadir Ömür
|İsabetli Şut: 2
|Gol: 2
|Gole Çevirme %: 100
|Başarılı İkili Mücadele: 5
|Robinho
|İsabetli Şut: 2
|Gol: 2
|Başarılı Çalım: 4
|Başarılı İkili Mücadele: 7
|Henry Onyekuru
|İsabetli Şut: 2
|Gol: 2
|RCS Topla Buluşma: 6
|Başarılı İkili Mücadele: 6
|Mbaye Diagne
|İsabetli Şut: 2
|Gol: 2
|Şut Pası: 1
|RCS Topla Buluşma: 6