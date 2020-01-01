Süper Lig

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki penaltı sayıları

Son güncelleme
Yorum()
burak yilmaz penalti 26012020
AA
Süper Lig'de şu ana dek tam 100 penaltı çalındı. Peki Avrupa'nın beş büyük liginde durum ne?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından Türkiye ve Avrupa'da futbol ligleri yeniden başladı.

Futbolun başlamasıyla tüm liglerde hakem kararları da tartışılmaya devam ederken, bu tartışmaların odak noktasını ise penaltı kararları oluşturuyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta toplam 6 penaltı kararı verilirken, bu hafta ise hakemler üç defa beyaz noktayı gösterdi.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Ligde en fazla penaltı kazanan takımlar ise 10'ar defa olmak üzere Gaziantep FK, Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu üç takımı 9 defa penatıl kazanan Trabzonspor ve 6 defa penaltı atışı kullanan Beşiktaş izliyor.

    Süper Lig'de şu ana kadar ise toplam 100 penaltı atışı kullanıldı. Peki Avrupa'nın beş büyük ligiyle karşılaştırıldığında tablo ne? İşte Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon şu ana dek kullanılan penaltı sayıları:

      Verilen penaltı kararı
    Serie A 121
    La Liga 117
    Süper Lig 100
    Ligue 1 89
    Bundesliga 71
    Premier Lig 68

    Kapat