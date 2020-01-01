Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki penaltı sayıları

Süper Lig'de şu ana dek tam 100 penaltı çalındı. Peki Avrupa'nın beş büyük liginde durum ne?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ve Avrupa'da futbol ligleri yeniden başladı.

Futbolun başlamasıyla tüm liglerde hakem kararları da tartışılmaya devam ederken, bu tartışmaların odak noktasını ise penaltı kararları oluşturuyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta toplam 6 penaltı kararı verilirken, bu hafta ise hakemler üç defa beyaz noktayı gösterdi.

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Daha fazla takım

Ligde en fazla penaltı kazanan takımlar ise 10'ar defa olmak üzere Gaziantep FK, ve . Bu üç takımı 9 defa penatıl kazanan ve 6 defa penaltı atışı kullanan Beşiktaş izliyor.

Süper Lig'de şu ana kadar ise toplam 100 penaltı atışı kullanıldı. Peki Avrupa'nın beş büyük ligiyle karşılaştırıldığında tablo ne? İşte Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon şu ana dek kullanılan penaltı sayıları: