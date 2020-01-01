Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en yüksek gol ortalamasına sahip takımlar

Bordo mavilililer Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi dikkate alındığında gol ortalaması en yüksek olan sekizinci takım konumunda.

2019-2020 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek gol ortalamasını tutturan takım oldu.

Alman devi 2.95'lik gol oralaması ile bu altı ligde yer takımlar arasında zirvede yer aldı. Bayern Münih'i 'nın bu sezon en dikkat çekici takımı olan takip etti.

Oynadığı futbolla bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beğeni toplayan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri liginde 2.8'lik gol ortalaması yakaladı.

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Süper Lig'in bu sezon en golcü takımı konumundaki ise 2.34'lük gol ortalaması ile listede sekizinci sırada yer aldı.

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların 2019-20 sezonundaki gol ortalamaları:

Sıra Takım Attığı gol Maç sayısı Gol ortalaması 1 Bayern Münih 71 24 2,95 2 Atalanta 70 25 2,80 3 PSG 75 27 2,77 4 Dortmund 66 24 2,75 5 Leipzig 62 24 2,58 6 68 27 2,51 7 62 26 2,38 8 Trabzonspor 54 23 2,34 9 60 26 2,30 10 64 28 2,28 11 49 24 2,04 12 46 23 2,00 13 51 26 1,96 14 54 28 1,92 15 48 25 1,92 16 46 24 1,91 17 45 26 1,87 18 48 25 1,84 19 44 24 1,83 20 42 24 1,75

Süper Lig takımlarının 2019-20 sezonundaki gol ortalamaları: