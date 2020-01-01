Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en yüksek gol ortalamasına sahip takımlar
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2019-2020 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek gol ortalamasını tutturan takım Bayern Münih oldu.
Alman devi 2.95'lik gol oralaması ile bu altı ligde yer takımlar arasında zirvede yer aldı. Bayern Münih'i Serie A'nın bu sezon en dikkat çekici takımı olan Atalanta takip etti.
Oynadığı futbolla bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beğeni toplayan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri liginde 2.8'lik gol ortalaması yakaladı.
Süper Lig'in bu sezon en golcü takımı konumundaki Trabzonspor ise 2.34'lük gol ortalaması ile listede sekizinci sırada yer aldı.
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların 2019-20 sezonundaki gol ortalamaları:
|Sıra
|Takım
|Attığı gol
|Maç sayısı
|Gol ortalaması
|1
|Bayern Münih
|71
|24
|2,95
|2
|Atalanta
|70
|25
|2,80
|3
|PSG
|75
|27
|2,77
|4
|Dortmund
|66
|24
|2,75
|5
|Leipzig
|62
|24
|2,58
|6
|Manchester City
|68
|27
|2,51
|7
|Barcelona
|62
|26
|2,38
|8
|Trabzonspor
|54
|23
|2,34
|9
|Lazio
|60
|26
|2,30
|10
|Liverpool
|64
|28
|2,28
|11
|Inter
|49
|24
|2,04
|12
|Mönchengladbach
|46
|23
|2,00
|13
|Roma
|51
|26
|1,96
|14
|Leicester City
|54
|28
|1,92
|15
|Juventus
|48
|25
|1,92
|16
|Başakşehir
|46
|24
|1,91
|17
|Sivasspor
|45
|26
|1,87
|18
|Real Madrid
|48
|25
|1,84
|19
|Fenerbahçe
|44
|24
|1,83
|20
|Galatasaray
|42
|24
|1,75
Süper Lig takımlarının 2019-20 sezonundaki gol ortalamaları:
|Sıra
|Takım
|Attığı gol
|Maç sayısı
|Gol ortalaması
|1
|Trabzonspor
|54
|23
|2,34
|2
|Başakşehir
|46
|24
|1,91
|3
|Sivasspor
|45
|24
|1,87
|4
|Fenerbahçe
|44
|24
|1,83
|5
|Galatasaray
|42
|24
|1,75
|6
|Alanyaspor
|42
|24
|1,75
|7
|Beşiktaş
|38
|24
|1,58
|8
|Gaziantep FK
|35
|24
|1,45
|9
|Yeni Malatyaspor
|35
|23
|1,52
|10
|Gençlerbirliği
|32
|24
|1,33
|11
|Kasımpaşa
|31
|24
|1,29
|12
|Göztepe
|29
|23
|1,26
|13
|Antalyaspor
|27
|24
|1,12
|14
|Kayserispor
|25
|24
|1,04
|15
|Rizespor
|24
|23
|1,04
|16
|Denizlispor
|23
|24
|0,95
|17
|Ankaragücü
|20
|24
|0,83
|18
|Konyaspor
|19
|24
|0,79