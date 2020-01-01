Süper Lig

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en yüksek gol ortalamasına sahip takımlar

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Bordo mavilililer Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi dikkate alındığında gol ortalaması en yüksek olan sekizinci takım konumunda.

2019-2020 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek gol ortalamasını tutturan takım Bayern Münih oldu.

Alman devi 2.95'lik gol oralaması ile bu altı ligde yer takımlar arasında zirvede yer aldı. Bayern Münih'i Serie A'nın bu sezon en dikkat çekici takımı olan Atalanta takip etti.

Oynadığı futbolla bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beğeni toplayan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri liginde 2.8'lik gol ortalaması yakaladı.

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    Süper Lig'in bu sezon en golcü takımı konumundaki Trabzonspor ise 2.34'lük gol ortalaması ile listede sekizinci sırada yer aldı.

    Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların 2019-20 sezonundaki gol ortalamaları:

    Sıra Takım Attığı gol Maç sayısı Gol ortalaması
    1 Bayern Münih 71 24 2,95
    2 Atalanta 70 25 2,80
    3 PSG 75 27 2,77
    4 Dortmund 66 24 2,75
    5 Leipzig 62 24 2,58
    6 Manchester City 68 27 2,51
    7 Barcelona 62 26 2,38
    8 Trabzonspor 54 23 2,34
    9 Lazio 60 26 2,30
    10 Liverpool 64 28 2,28
    11 Inter 49 24 2,04
    12 Mönchengladbach 46 23 2,00
    13 Roma 51 26 1,96
    14 Leicester City 54 28 1,92
    15 Juventus 48 25 1,92
    16 Başakşehir 46 24 1,91
    17 Sivasspor 45 26 1,87
    18 Real Madrid 48 25 1,84
    19 Fenerbahçe 44 24 1,83
    20 Galatasaray 42 24 1,75

    Süper Lig takımlarının 2019-20 sezonundaki gol ortalamaları:

    Sıra Takım Attığı gol Maç sayısı Gol ortalaması
    1 Trabzonspor 54 23 2,34
    2 Başakşehir 46 24 1,91
    3 Sivasspor 45 24 1,87
    4 Fenerbahçe 44 24 1,83
    5 Galatasaray 42 24 1,75
    6 Alanyaspor 42 24 1,75
    7 Beşiktaş 38 24 1,58
    8 Gaziantep FK 35 24 1,45
    9 Yeni Malatyaspor 35 23 1,52
    10 Gençlerbirliği 32 24 1,33
    11 Kasımpaşa 31 24 1,29
    12 Göztepe 29 23 1,26
    13 Antalyaspor 27 24 1,12
    14 Kayserispor 25 24 1,04
    15 Rizespor 24 23 1,04
    16 Denizlispor 23 24 0,95
    17 Ankaragücü 20 24 0,83
    18 Konyaspor 19 24 0,79

     

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