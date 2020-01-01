Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020 yılında en çok gol atanlar
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2020 yılı bazı oyuncular için harika başladı. Bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo geliyor. Portekizli süper yıldız, Serie A'da 2020 yılında şu ana kadar 11 kez gol sevinci yaşadı ve bu alanda Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi dikkate alındığında lider durumda.
Süper Lig'den bu listeye en üst sırada giren isim ise Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth oldu. Sörloth'un dışında listede üst sıralarda yer alan diğer isimler Adem Büyük ve Max Kruse.
İşte 2020 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atanlar:
|Oyuncu
|Takım
|Gol sayısı
|Cristiano Ronaldo
|Juventus
|11
|Ciro Immobile
|Lazio
|10
|Erling Haaland
|Dortmund
|9
|Alexander Sörloth
|Trabzonspor
|7
|Josip Ilicic
|Atalanta
|7
|Ante Rebic
|Milan
|6
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|6
|Mohamed Salah
|Liverpool
|6
|Sergio Agüero
|Manchester City
|6
|Adem Büyük
|Galatasaray
|5
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|5
|Edin Dzeko
|Roma
|5
|Jhon Cordoba
|Köln
|5
|Kylian Mbappe
|PSG
|5
|Neymar
|PSG
|5
|Lionel Messi
|Barcelona
|5
|Romelu Lukaku
|Inter
|5