Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020 yılında en çok gol atanlar

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020 yılında en çok gol atanlar sıralamasında Trabzonsporlu yılıdz üst sıralarda yer alıyor.

2020 yılı bazı oyuncular için harika başladı. Bu isimlerin başında geliyor. Portekizli süper yıldız, 'da 2020 yılında şu ana kadar 11 kez gol sevinci yaşadı ve bu alanda Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi dikkate alındığında lider durumda.

Süper Lig'den bu listeye en üst sırada giren isim ise 'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth oldu. Sörloth'un dışında listede üst sıralarda yer alan diğer isimler Adem Büyük ve Max Kruse.

İşte 2020 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atanlar:

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