Süper Lig

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020 yılında en çok gol atanlar

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Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020 yılında en çok gol atanlar sıralamasında Trabzonsporlu yılıdz üst sıralarda yer alıyor.

2020 yılı bazı oyuncular için harika başladı. Bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo geliyor. Portekizli süper yıldız, Serie A'da 2020 yılında şu ana kadar 11 kez gol sevinci yaşadı ve bu alanda Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi dikkate alındığında lider durumda.

Süper Lig'den bu listeye en üst sırada giren isim ise Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth oldu. Sörloth'un dışında listede üst sıralarda yer alan diğer isimler Adem Büyük ve Max Kruse.

İşte 2020 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atanlar:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Takım Gol sayısı
    Cristiano Ronaldo Juventus 11
    Ciro Immobile Lazio 10
    Erling Haaland Dortmund 9
    Alexander Sörloth Trabzonspor 7
    Josip Ilicic Atalanta 7
    Ante Rebic Milan 6
    Robert Lewandowski Bayern Münih 6
    Mohamed Salah Liverpool 6
    Sergio Agüero Manchester City 6
    Adem Büyük Galatasaray 5
    Max Kruse Fenerbahçe 5
    Edin Dzeko Roma 5
    Jhon Cordoba Köln 5
    Kylian Mbappe PSG 5
    Neymar PSG 5
    Lionel Messi Barcelona 5
    Romelu Lukaku Inter 5

    Sorloth besiktas trabzonspor 02222020

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