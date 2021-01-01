Süper Lig üçüncüsü hangi Avrupa kupasına katılacak? Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek takımlar hangileri olacak?

Önümüzdeki sezon hayata geçecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi, Süper Lig'deki Avrupa biletlerinin dağıtım sırasını da değiştirdi.

Süper Lig'de son haftalara girilirken, Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek takımların kimler olacağı da büyük bir merakla bekleniyor.

Lider Beşiktaş şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışı için en avantajlı takım gibi görünürken, Avrupa sıralaması geçtiğimiz sezona göre farklılıklar gösteriyor.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'i ilk iki sırada tamamlayan takım geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye'yi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanacak.

Geçtiğimiz yılların aksine UEFA Avrupa Ligi'nde bu defa bir takımla temsil edilecek olan Türkiye, ilk kez önümüzdeki sezon başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise iki takımla yer alacak.

Beşiktaş belirleyici olacak

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Ligi üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar ise geçen sezonun aksine UEFA Avrupa Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Kupada final oynamaya hak kazanan takımlardan Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u yenerek kupayı alması ve ve ligi de ilk iki sırada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi bileti Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren takıma verilecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halindeyse bu kez dördüncünün yanı sıra beşinci de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.