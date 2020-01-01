Süper Lig

Süper Lig tarihinin en gollü maçları

Goal Türkiye
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Bu sezon 63 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 62 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

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Daha fazla takım

    Bu arada, Süper Lig'in son 15 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

    "Dört büyükler"in katkısı

    Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

    Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

    Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

    Ligin en fazla gol atılan maçları

    Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 62 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

    1991-92 | Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor 

    1983-84 | Galatasaray 9-2 Adana Demirspor

    1986-87 | Malatyaspor 7-4 Rizespor

    1997-98 | Kayserispor 5-6 Trabzonspor 

    1967-68 |  Göztepe 9-1 Feriköy

    1986-87 |  Eskişehirspor 7-3 Antalyaspor

    1988-89 | Galatasaray 7-3 Adana Demirspor

    1989-90 | Beşiktaş 10-0 Adana Demirspor

    1994-95 | Samsunspor 8-2 Petrolofisi

    1994-95 | Altay 2-8 Beşiktaş

    1994-95 | Zeytinburnuspor 3-7 Galatasaray

    Haberin devamı aşağıda

    2002-03 | Beşiktaş 7-3 Göztepe

    2004-05 | Gaziantepspor 6-4 Akçaabat Sebatspor

     

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