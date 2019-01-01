Süper Lig tarihine geçen birbirinden ilginç olaylar

62. sezonuna girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de geride kalan sezonlarda pek çok ilginç olay yaşandı.

21 Şubat 1959'da oynanan İzmirspor-Beykoz maçıyla başlayan 1. Futbol Ligi, 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig adı altında düzenleniyor.

Süper Lig tarihi boyunca birbirinden ilginç olaylar ve tesadüflere sahne oldu.

- , 1980-1981 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla kurtuldu.

- Ligde şampiyonlar 4 kez averajla belli oldu, düşen takımlar da 9 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı.

- 2015-2016'da Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun, müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdi.

En çekişmeli sezon

Lig geçmişinde puantaj olarak en çekişmeli sezon 1980-1981 oldu.

Takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın oldu ki ligi ikinci sırada tamamlayan 34 puan toplarken, düşen Rizespor'un ise 29 puanı vardı.

Beşiktaş ve , ligi eksi averajla tamamladı

Lig tarihine damgasını vuran "Üç büyükler" içinde Beşiktaş ve Galatasaray, ligi eksi averajla tamamlayan takımlar olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, 1975-1976 sezonunda ligi 11. sırada tamamlarken, 25 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Böylece eksi 7 gol averajıyla "Üç büyükler" arasında ligi eksi averajla tamamlayan ilk takım oldu. Galatasaray ise 2010-2011 sezonunda 8. tamamladığı ligde 41 gol atıp, 46 gol yedi, eksi 5 averajla yıllar sonra Beşiktaş'ın bu kötü rekoruna ortak oldu.

Bu arada, "Üç büyükler"in diğer üyesi Fenerbahçe ise 1990-1991 ve 2018-2019 sezonlarında ligi sıfır averajla kapattı. Sarı-lacivertli takım 1990-1991 sezonunda 53 gol atıp 53 gol yerken, 2018-2019'da ise 44 kez ağları havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Hakemden gol

Süper Lig tarihinin en ilginç notlarından birisi, hakemin attığı gol olarak tarih yapraklarında yerini aldı.

1986-1987 sezonunun 5. haftasında, 21 Eylül 1986 tarihinde MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Cebeci İnönü Stadı'ndaki müsabakayı izleyenler dünya futbol tarihinde eşine çok ender rastlanan bir gole tanık oldu.

Karşılaşmanın 83. dakikasında gelişen başkent atağında Kemal Yıldırım'ın ceza alanı içi sağ çaprazından attığı ve yandan auta gitmekte olan şutta, top kale sahasının solundaki hakem Ahmet Akçay'a çarparak yön değiştirdi ve filelere gitti. MKE Ankaragücü bu golle müsabakayı 1-0 kazanırken, spor kamuoyu uzun süre bu pozisyonu konuştu.

"Derbi kralı" Beşiktaş

Beşiktaş, bir sezonda derbilerde köklü rakiplerini her iki maçta da yenen tek takım olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbiyi de kazandı.

Beşiktaş ayrıca, bu 4 maçta kalesinde hiç gol görmeyerek, ayrı bir rekora imza attı.

"Nöbetçi golcü" Semih, gol kralı oldu

Süper Lig'in 2007-2008 sezonundaki gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, bu unvanı ilginç biçimde eline geçirdi.

Sezonu 17 golle tamamlayarak, kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan sadece 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Yanlış anons skandalı

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda o zamanki adıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda anons skandalı yaşandı.

Ligin 34. ve son haftasına en yakın takipçisi 'un 1 puan önünde lider giren ve son hafta evinde ağırladığı 'u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe, dramatik bir sonla sevenlerini adeta kahretti.

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Bursaspor'un evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenmesiyle şampiyonluğu, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşan Bursaspor'a kaptırdı. Ancak Kadıköy'deki maçta son anlar oynanırken, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 2-2 berabere bittiği ve Fenerbahçe'nin bu sonuçla şampiyon olduğu şeklinde statta yapılan dahili anons, tam anlamıyla bir skandala neden oldu.

Bu hatalı anons üzerine tribünlerdeki çoğu Fenerbahçeli taraftar gibi saha içindeki bazı Fenerbahçeli futbolcular da sevinç gösterisinde bulunurken, gerçek kısa süre sonra anlaşıldı ve kısa süreli sevinç, yerini hüzne bıraktı. Skandala yol açan anonsu yapan kulüp görevlisi maçın ertesinde gözaltına alınırken, daha sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Futbolcudan hakeme kırmızı kart

Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun, maçın hakemine kırmızı kart göstererek lig tarihinin en ilginç olaylarından birisine imza attı.

2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor (2-1) müsabakasının 86. dakikasında futbol sahalarından eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel, bordo-mavili futbolcu Luis Cavanda'ya, sebebiyet verdiği penaltının ardından sert itirazı sonucu kırmızı kart gösterdi. Karara büyük tepki gösteren Trabzonsporlu futbolcular hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu sırada Salih Dursun, Cavanda'ya kırmızı kart çıkaran Bitnel'in kartını elinden alarak, hakeme gösterdi. Salih Dursun da bu hareketinin ardından kırmızı kartla oyun dışından kaldı. Trabzonspor, dünya gündemine giren bu tarihi müsabakayı 7 kişi tamamladı.