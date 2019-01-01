ÖZEL | Süper Lig tarihindeki teknik direktörlerin galibiyet sayıları

Opta, Süper Lig tarihinde teknik direktörlerin galibiyet sayılarını listeledi.

Modası geçti sanmıştınız ama biz geçti demeden geçmez…

1959 sezonundan bu yana ligde maça çıkan teknik direktörlerin galibiyet sayılarını birkaç ay öncenin moda görselleştirmesi olan barchart race formatında görselleştirdik:

Ligin şu anda en çok galibiyete sahip teknik direktörü 311 galibiyetle Şenol Güneş. Güneş bunu toplam altı takımla 22 sezonda başardı.

İkinci sıradaki Fatih Terim’in ise lig tarihinde sadece iki takımla 13 sezonda 239 galibiyeti bulunuyor.

Üçüncü sırada beş takımla 16 sezonda 212 galibiyeti olan Aykut Kocaman var.