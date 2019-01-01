Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadale eden takımların harcama limitlerini açıkladı.

Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

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Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla 'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

TAKIM HARCAMA LİMİTİ (TL) Galatasaray 451.659.184 179.821.014 Beşiktaş 275.335.170 126.552.658 97.575.509 Fenerbahçe 224.731.066 59.355.091 83.192.355 100.032.618 69.092.764 Çaykur Rizespor 121.001.299 82.439.445 Ankaragücü 83.167.107 90.647.027 88.726.737 Gaziantep FK 96.545.656 84.125.951 78.184.551

Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.