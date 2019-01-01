Süper Lig

Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

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AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadale eden takımların harcama limitlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

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Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

TAKIM HARCAMA LİMİTİ (TL)
Galatasaray 451.659.184
Başakşehir 179.821.014
Beşiktaş 275.335.170
Trabzonspor 126.552.658
Yeni Malatyaspor 97.575.509
Fenerbahçe 224.731.066
Antalyaspor 59.355.091
Konyaspor 83.192.355
Alanyaspor 100.032.618
Kayserispor 69.092.764
Çaykur Rizespor 121.001.299
Sivasspor 82.439.445
Ankaragücü 83.167.107
Kasımpaşa 90.647.027
Göztepe 88.726.737
Gaziantep FK 96.545.656
Gençlerbirliği 84.125.951
Denizlispor 78.184.551

Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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