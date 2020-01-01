Süper Lig takımlarındaki kiralık oyuncular
Bilindiği üzere FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.
FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisiyle kulüpler, 2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek. Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.
FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.
Peki Süper Lig takımlarında kaç tane kiralık oyuncu bulunuyor? İşte 2019-20 sezonu itibarıyla son durum...
Aytemiz Alanyaspor (1): Yacine Bammou
Beşiktaş (5): Lloris Karius, Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny, Kevin-Prince Boateng
BtcTurk Yeni Malatyaspor (2): Karim Hafez, Vidar Kjartansson
Çaykur Rizespor (5): Ivanildo Fernandes, Yan Sasse, Oğuz Kağan Güçtekin, Denys Garmash, Atakan Akkaynak
Demir Grup Sivasspor (2): Fernando, Petar Skuletic
Fenerbahçe (2): Simon Falette, Garry Rodrigues
Fraport TAV Antalyaspor (1): Sinan Gümüş
Galatasaray (5): Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Henry Onyekuru, Florin Andone
Gaziantep FK (6): Haydar Yılmaz, Furkan Soyalp, Alexandru Maxim, Olarenwaju Kayode, Patrick Twumasi, Muhammet Demir
Gençlerbirliği (2): Flavio, Fabricio Baiano
Göztepe (2): Serdar Gürler, Soner Aydoğdu
Hes Kablo Kayserispor (5): İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Diego Angelo, Emirhan Civelek, Alpay Çelebi, Muris Mesanovic
İttifak Holding Kayserispor (1): Riad Bajic
Kasımpaşa (5): Jorge Fernandes, Oussama Haddadi, Florent Hadergjonaj, Dieumerci Ndongala, Yassine Meriah
Medipol Başakşehir (2): Azubuike Okechukwu, Berkay Özcan
MKE Ankaragücü (5): Daniel Lukasik, Konrad Michalak, Zaur Sadaev, Gelmin Rivas, Gerson Rodrigues
Trabzonspor (4): Manoel Messias, Badou Ndiaye, Guilherme, Alexander Sörloth
Yukatel Denizlispor (4): Modou Barrow, Isaac Sackey, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan