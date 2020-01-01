Süper Lig

Süper Lig takımlarındaki kiralık oyuncular

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FIFA, 2020-21 sezonundan itibaren takımlara kiralık oyuncu sayısında sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Peki Süper Lig ekiplerinde mevcut durum nasıl?

Bilindiği üzere FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisiyle kulüpler, 2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek. Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

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    Peki Süper Lig takımlarında kaç tane kiralık oyuncu bulunuyor? İşte 2019-20 sezonu itibarıyla son durum...

    Aytemiz Alanyaspor (1): Yacine Bammou

    Beşiktaş (5): Lloris Karius, Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny, Kevin-Prince Boateng

    BtcTurk Yeni Malatyaspor (2): Karim Hafez, Vidar Kjartansson

    Çaykur Rizespor (5): Ivanildo Fernandes, Yan Sasse, Oğuz Kağan Güçtekin, Denys Garmash, Atakan Akkaynak

    Demir Grup Sivasspor (2): Fernando, Petar Skuletic

    Fenerbahçe (2): Simon Falette, Garry Rodrigues

    Fraport TAV Antalyaspor (1): Sinan Gümüş 

    Galatasaray (5): Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Henry Onyekuru, Florin Andone 

    Gaziantep FK (6): Haydar Yılmaz, Furkan Soyalp, Alexandru Maxim, Olarenwaju Kayode, Patrick Twumasi, Muhammet Demir

    Gençlerbirliği (2): Flavio, Fabricio Baiano

    Göztepe (2): Serdar Gürler, Soner Aydoğdu

    Hes Kablo Kayserispor (5): İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Diego Angelo, Emirhan Civelek, Alpay Çelebi, Muris Mesanovic

    İttifak Holding Kayserispor (1): Riad Bajic

    Kasımpaşa (5): Jorge Fernandes, Oussama Haddadi, Florent Hadergjonaj, Dieumerci Ndongala, Yassine Meriah

    Medipol Başakşehir (2): Azubuike Okechukwu, Berkay Özcan

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    MKE Ankaragücü (5): Daniel Lukasik, Konrad Michalak, Zaur Sadaev, Gelmin Rivas, Gerson Rodrigues 

    Trabzonspor (4): Manoel Messias, Badou Ndiaye, Guilherme, Alexander Sörloth 

    Yukatel Denizlispor (4): Modou Barrow, Isaac Sackey, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan

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