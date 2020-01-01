Süper Lig takımlarındaki kiralık oyuncular

FIFA, 2020-21 sezonundan itibaren takımlara kiralık oyuncu sayısında sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Peki Süper Lig ekiplerinde mevcut durum nasıl?

Bilindiği üzere FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisiyle kulüpler, 2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek. Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

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Peki Süper Lig takımlarında kaç tane kiralık oyuncu bulunuyor? İşte 2019-20 sezonu itibarıyla son durum...

Aytemiz (1): Yacine Bammou

Beşiktaş (5): Lloris Karius, Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny, Kevin-Prince Boateng

BtcTurk (2): Karim Hafez, Vidar Kjartansson

Çaykur Rizespor (5): Ivanildo Fernandes, Yan Sasse, Oğuz Kağan Güçtekin, Denys Garmash, Atakan Akkaynak

Demir Grup (2): Fernando, Petar Skuletic

(2): Simon Falette, Garry Rodrigues

Fraport TAV (1): Sinan Gümüş

(5): Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Henry Onyekuru, Florin Andone

Gaziantep FK (6): Haydar Yılmaz, Furkan Soyalp, Alexandru Maxim, Olarenwaju Kayode, Patrick Twumasi, Muhammet Demir

(2): Flavio, Fabricio Baiano

(2): Serdar Gürler, Soner Aydoğdu

Hes Kablo (5): İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Diego Angelo, Emirhan Civelek, Alpay Çelebi, Muris Mesanovic

İttifak Holding Kayserispor (1): Riad Bajic

(5): Jorge Fernandes, Oussama Haddadi, Florent Hadergjonaj, Dieumerci Ndongala, Yassine Meriah

Medipol (2): Azubuike Okechukwu, Berkay Özcan

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MKE Ankaragücü (5): Daniel Lukasik, Konrad Michalak, Zaur Sadaev, Gelmin Rivas, Gerson Rodrigues

(4): Manoel Messias, Badou Ndiaye, Guilherme, Alexander Sörloth

Yukatel (4): Modou Barrow, Isaac Sackey, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan