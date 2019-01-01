Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ne zaman başlıyor? (2019-2020)

Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun programı belli oldu. İşte liglerin başlayacağı tarihler...

Avrupa'nın 5 büyük ligi; Premier Lig, , , ve sona erdi. Bu hafta sonu Süper Lig de sona eriyor. Peki bu liglerde 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak?

'de sezon ne zaman başlayıp bitiyor?

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 10 Ağustos'ta başlamış, 26 Mayıs'ta sona ermişti. 2019-2020 sezonu ise 2020 Avrupa Şampiyonası nedeniyle 1 hafta erken bitecek ve sezon da 1 hafta geç başlayacak.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde start alacak, 17 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

Ayrıca de Süper Lig ile aynı tarihte başlayacak.

Başlangıç Bitiş 16 Ağustos 2019 17 Mayıs 2020

Premier Lig'de sezon ne zaman başlayıp bitiyor?

Bu sezon müthiş bir heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da 10 Ağustos'ta başlayacak. 20 takımlı ligde sezonun son maçı ise 17 Mayıs 2020'de oynanacak.

Başlangıç Bitiş 10 Ağustos 2019 17 Mayıs 2020

La Liga'da sezon ne zaman başlayıp bitiyor?

İspanya La Liga'da 2019-2020 sezonu Süper Lig ile aynı tarihte, 16 Ağustos'da start alacak. 20 takımın bulunduğu La Liga'nın son maçı ise 24 Mayıs 2020'de oynanacak.

Başlangıç Bitiş 16 Ağustos 2019 24 Mayıs 2020

Bundesliga'da sezon ne zaman başlayıp bitiyor?

Bundesliga'da da sezon 16 Ağustos'ta başlayacak. Ancak, 18 takımın bulunduğu Bundesliga diğer liglerden daha erken, 16 Mayıs 2020'de sona erecek.

Başlangıç Bitiş 16 Ağustos 2019 16 Mayıs 2020

Serie A'da sezon ne zaman başlayıp bitiyor?

Serie A en geç başlayan büyük lig olacak. 20 takımlı Serie A'nın ilk maçı 24 Ağustos'ta oynanacak. İtalyanların son düdüğü ise 24 Mayıs 2020'de çalacak.

Başlangıç Bitiş 24 Ağustos 2019 24 Mayıs 2020

Ligue 1'de sezon ne zaman başlayıp bitiyor?

Premier Lig gibi sezonu erken açan liglerden diğeri Ligue 1. Fransızlar 9 Austos'ya sezon açılışını gerçekleştirecek. Sezonun son maçı ise 23 Mayıs 2020'de oynanacak.