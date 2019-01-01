Süper Lig özetlerini hangi kanal yayınlayacak?

Süper Lig'de 2019-20 sezonu heyecanı başladı. Peki oynanan maçların özetini hangi kanal yayınlayacak?

Süper Lig'de yeni sezon açıldı, takımlar sahaya çıktı.

Tüm Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu beIN Sports'tan izleyicilere iyi haber geldi.

Özet görüntüler şifresiz kanalda yayınlanacak

Digiturk'ten yapılan açıklamayla Süper Lig özetleri, maçların bitiminden 45 dakika sonra ve hafta boyunca şifresiz spor kanalı beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

beIN Sports Haber frekans bilgileri

beIN Medya Grup bünyesinde yayın yapan Digiturk platformundaki spor kanallarından bir diğeri olan beIN Sports Haber, Türksat uydusundan şifresiz bir şekilde izlenebiliyor.

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Haberin devamı aşağıda

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

beIN Sports Haber kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor. Kablo TV platformundan ise 223. kanaldan izlenebiliyor.