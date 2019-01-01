Süper Lig maçları yeni sezonda da beIN Sports'ta

2019-20 sezonunda Süper Lig maçlarının, yine beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacağı resmen açıklandı.

Süper Lig'de yeni sezonun yayıncı kuruluşunun kim olacağına dair uzun süredir devam eden tartışmalar sonuçlandı.

Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun yayını konusunda Futbol Federasyonu ve kulüpler, beIN Sports ile anlaşmaya vardı.

beIN Sporst'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in mali temellerini güvence altına alacak yeni bir anlaşmaya vardı. Süper Lig maçları yine sadece Digiturk’te olacak!

Anlaşmaya göre TFF ve kulüpler yaygın yasa dışı yayıncılıkla mücadelede daha etkin rol üstlenirken, oyuncular ile özel röportaj hakları konusunda Digiturk’e desteklerini sürdürecekler.

Uzun süredir süren müzakerelerin ardından Digiturk, kulüplerin de desteğiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig'in mali temellerinin güvence altına alındığı yeni bir anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu: “Karşılıklı anlaşmaya varmamız biraz süre alsa da, Digiturk ile beraber tüm taraflar belirsiz ekonomik koşullar altında Türk futbolunun mali geleceğini sağlama almak üzere çaba ve iyi niyet gösterdiler. Bu yeni mutabakat ile tarafların tümünün ilerlemesi için finansal bir istikrar ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca TFF’nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir. Birkaç hafta süren yoğun müzakere sürecinden sonra, artık Türk futbolunu yurt içinde ve dünya çapında geliştirme ve destekleme misyonumuza tam olarak odaklanabileceğimiz için çok mutluyuz.”