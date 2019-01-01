Süper Lig

Süper Lig maçları şifresiz izlenebilecek mi? Yılbaşında Digitürk şifresiz mi?

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Yılbaşı döneminde Digitürk şifresiz izlenebilecek mi? Digitürk'ten yayınlanan karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek mi?

Yılbaşı yaklaşırken Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde de ilk yarılar sona ermek üzere.

Digitürk üyeleri yılbaşı sebebiyle 27 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında oynanacak maçları şifresiz olarak izleyebilecek.

Digitürk hangi liglerin maçlarını yayınlıyor?

Digitürk; Süper Lig, TFF 1. Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve İngiltere Championship karşılaşmalarını beIN Sports kanalları ve beIN Connecrt uygulaması üzerinden yayınlıyor.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk yarısı, 27 Aralık Cuma - 29 Aralık Pazar günleri oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Editörün Seçtikleri

Digitürk üyelerinin şifresiz izleyebileceği  Süper Lig'de 17. haftanın maçları şu şekilde:

27 Aralık Cuma | 20:30 | Beşiktaş - Gençlerbirliği

28 Aralık Cumartesi | 15:00 | Ankaragücü - Denizlispor

28 Aralık Cumartesi | 17:30 | Başakşehir - Kasımpaşa

28 Aralık Cumartesi | 17:30 | Trabzonspor - Kayserispor

28 Aralık Cumartesi | 20:00 | Galatasaray - Antalyaspor

29 Aralık Pazar | 14:00 | Sivasspor - Göztepe

29 Aralık Pazar | 16:30 | Alanyaspor - Konyaspor 

Haberin devamı aşağıda

29 Aralık Pazar | 16:30 | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

29 Aralık Pazar | 19:00 | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

 

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