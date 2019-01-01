Süper Lig maçları şifresiz izlenebilecek mi? Yılbaşında Digitürk şifresiz mi?

Yılbaşı döneminde Digitürk şifresiz izlenebilecek mi? Digitürk'ten yayınlanan karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek mi?

Yılbaşı yaklaşırken Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde de ilk yarılar sona ermek üzere.

Digitürk üyeleri yılbaşı sebebiyle 27 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında oynanacak maçları şifresiz olarak izleyebilecek.

Digitürk hangi liglerin maçlarını yayınlıyor?

Digitürk; Süper Lig, TFF 1. Lig, , İtalya ve İngiltere Championship karşılaşmalarını beIN Sports kanalları ve beIN Connecrt uygulaması üzerinden yayınlıyor.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk yarısı, 27 Aralık Cuma - 29 Aralık Pazar günleri oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Digitürk üyelerinin şifresiz izleyebileceği Süper Lig'de 17. haftanın maçları şu şekilde:

27 Aralık Cuma | 20:30 | Beşiktaş -

28 Aralık Cumartesi | 15:00 | Ankaragücü -

28 Aralık Cumartesi | 17:30 | -

28 Aralık Cumartesi | 17:30 | -

28 Aralık Cumartesi | 20:00 | -

29 Aralık Pazar | 14:00 | -

29 Aralık Pazar | 16:30 | -

Haberin devamı aşağıda

29 Aralık Pazar | 16:30 | Gaziantep FK -

29 Aralık Pazar | 19:00 | Çaykur Rizespor -