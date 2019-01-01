Süper Lig maçları şifresiz izlenebilecek mi? Yılbaşında Digitürk şifresiz mi?
Yılbaşı yaklaşırken Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde de ilk yarılar sona ermek üzere.
Digitürk üyeleri yılbaşı sebebiyle 27 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında oynanacak maçları şifresiz olarak izleyebilecek.
Digitürk hangi liglerin maçlarını yayınlıyor?
Digitürk; Süper Lig, TFF 1. Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve İngiltere Championship karşılaşmalarını beIN Sports kanalları ve beIN Connecrt uygulaması üzerinden yayınlıyor.
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk yarısı, 27 Aralık Cuma - 29 Aralık Pazar günleri oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Digitürk üyelerinin şifresiz izleyebileceği Süper Lig'de 17. haftanın maçları şu şekilde:
27 Aralık Cuma | 20:30 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
28 Aralık Cumartesi | 15:00 | Ankaragücü - Denizlispor
28 Aralık Cumartesi | 17:30 | Başakşehir - Kasımpaşa
28 Aralık Cumartesi | 17:30 | Trabzonspor - Kayserispor
28 Aralık Cumartesi | 20:00 | Galatasaray - Antalyaspor
29 Aralık Pazar | 14:00 | Sivasspor - Göztepe
29 Aralık Pazar | 16:30 | Alanyaspor - Konyaspor
29 Aralık Pazar | 16:30 | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor
29 Aralık Pazar | 19:00 | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe