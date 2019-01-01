Süper Lig kulüpleri yayın gelirlerini bekliyor!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluşla yaşanan sorun hala çözülmedi.

Süper Lig'de 2019/2020 sezonun başlamasına 23 gün kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüpler ise yayıncı kuruluşla yaşanan yayın geliri sorununu çözmeye çalışıyor.

Hürriyet'ten Efkan Bucak'ın haberine göre beIN Sports, yeni sezon için kulüplere ödemesi gereken 125 milyon dolarlık meblağayı yatırmadı.

Transfer sezonunun en hareketli günlerinde önemli bir gelirden yoksun kalan Süper Lig ekipleri ise bu anlaşmazlıktan ötürü sıkıntı yaşıyor.

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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, " Futbol Federasyonu aracılığıyla yayıncı kuruluştan yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettik" ifadesinde bulunmuştu.

TFF ve beIN Sports arasında 2016 yılında imzalanan sözleşme gereği, yayıncı kuruluş 2021-2022 sezonu sonuna kadar her yıl 500 milyon dolar+KDV ödemekle yükümlü. Söz konusu 500 milyon doların yüzde 4’ü Türkiye Futbol Federasyonu'na, yüzde 14’ü 1. Lig kulüplerine, kalanı ise Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.