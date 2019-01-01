Süper Lig karşılaşmaları öncesi Josef Sural için saygı duruşunda bulunulacak
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AA
Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için profesyonel liglerdeki maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde profesyonel liglerde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.
Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.