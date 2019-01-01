Süper Lig

Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü belli oldu

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tff.org
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig 2019/2020 sezonunun maç takvimini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu için fikstür çekimleri yapıldı.

İşte 1. hafta programı:

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İlk yarıda oynanacak derbi haftaları:

  • 3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
  • 6. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
  • 6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
  • 9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
  • 13. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
  • 16. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

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Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

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