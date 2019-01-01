Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig 2019/2020 sezonunun maç takvimini belirledi.

Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu için fikstür çekimleri yapıldı.

İşte 1. hafta programı:

Haberin devamı aşağıda

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- MKE Ankaragücü

- Medipol

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- Çaykur Rizespor

- Beşiktaş

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İlk yarıda oynanacak derbi haftaları:

3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve ; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek.