Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü belli oldu
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tff.org
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu için fikstür çekimleri yapıldı.
İşte 1. hafta programı:
- Kayserispor - Alanyaspor
- Göztepe - Antalyaspor
- Konyaspor - MKE Ankaragücü
- Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
- Kasımpaşa - Trabzonspor
- Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
- Sivasspor - Beşiktaş
- Denizlispor - Galatasaray
- Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
İlk yarıda oynanacak derbi haftaları:
- 3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
- 6. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
- 6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
- 9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
- 13. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
- 16. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek.