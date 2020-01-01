Süper Lig, Antalya’da tamamlanabilir mi? Stat sayısı yeterli mi? Yaz aylarında hava kaç derece oluyor?

Süper Lig'in yaz aylarında Antalya'da tamamlanabileceği iddia ediliyor. Peki bunun fiziki şartları hazır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok yerindeki futbol organizasyonları gibi ertelenen Süper Lig'in ne zaman yeniden başlayacağı konusunda tartışmalar sürüyor.

Son olarak liglerin Antalya'da yeniden başlayacağı iddia edildi. Peki Antalya'da yaklaşık kaç saha var? Yaz aylarında Antalya'da hava sıcaklığı ortalama kaç derece oluyor?

FIFA standartlarında 200'ün üzerinde saha

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, yaptığı açıklamada Antalya'nın sahip olduğu konaklama tesisleri ve FIFA kriterlerine uygun spor tesisleriyle bu krizin giderilmesine çare olabileceğini dile getirdi.

Daha fazla takım

Süper Lig'in kalan maçlarının Antalya'da tamamlanmasını öneren Yaşacan, şöyle konuştu:

"Antalya bölgemizde Kemer'den Alanya'ya kadar FIFA standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Uygun görülürse Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz. Sadece Süper Ligi'ni değil, dünyanın bütün futbol liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz. Biz Antalya olarak hazırız. Kundu, Belek'te ve Manavgat'ta aynı anda dört ülkenin liglerini bitirebilecek saha sayımız ve otelimiz mevcut. FIFA ve UEFA uygun görürse hemen başlayabiliriz."

Maksimum ortalama sıcaklık 28.2 derece

Yaz aylarında bitirilmesi hedeflenen Süper Lig'in Antalya'da oynanmasının önündeki en büyük engel ise hava sıcaklığı.

Türkiye'nin yazları en sıcak iklimlerinden birine sahip olan Antalya'da temmuz ayında sıcaklık ortalaması 28.2 ile zirveye ulaşıyor.

Haberin devamı aşağıda

Haziran ayını ortalama 24.5 dereceyle geçiren şehirde, ağustos ayındaysa sıcaklık ortalama 27.7 derece oluyor.