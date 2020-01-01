Süper Lig: 21 yaş altındaki oyuncuların en az süre bulduğu lig
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2018-19 ve 2019-20 sezonlarına ait 1 Ocak 2020 tarihine kadar 93 ülkenin en üst liginde yer alan takımların 21 yaş altı oyuncuları kullanma değerlerine baktı. Yapılan araştırmaya göre 21 yaş altında en az oyuncu kullanan lig, Türkiye Süper Ligi oldu.
En üst lig seviyesinde, 21 yaş altındaki futbolcuların oynama süresi en yüksek lig, %29 ile Slovakya Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi'ndeyse bu oranın sadece %3.7 olduğu görüldü.
Güney Amerika'da bu rakamlar Uruguay'da %21,2 ile Brezilya'da % 11,1 arasında değiştiği belirtildi. Beş büyük lig arasında Fransa Ligue 1, U21 oyuncularına %15 oranında süre verirken, İspanya La Liga ise %7.0 oranda süre verdi.
Süper Lig özelinde bakıldığı zaman ise %10 oranıyla Fenerbahçe 21 yaş altı oyunculara en çok süre veren takım olurken, %9,9 ile Antalyaspor ikinci ve %9,6 ile Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı. Ankaragücü, Denizlispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK ise hiç süre vermeyen ekipler arasında yer aldı.