Süper Lig: 21 yaş altındaki oyuncuların en az süre bulduğu lig

CIES'in yaptığı araştırmada, 93 farklı ülke arasında 21 yaş altı oyunculara süre verme istatistikleri açıklandı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2018-19 ve 2019-20 sezonlarına ait 1 Ocak 2020 tarihine kadar 93 ülkenin en üst liginde yer alan takımların 21 yaş altı oyuncuları kullanma değerlerine baktı. Yapılan araştırmaya göre 21 yaş altında en az oyuncu kullanan lig, Süper Ligi oldu.

En üst lig seviyesinde, 21 yaş altındaki futbolcuların oynama süresi en yüksek lig, %29 ile Slovakya Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi'ndeyse bu oranın sadece %3.7 olduğu görüldü.

Güney Amerika'da bu rakamlar 'da %21,2 ile 'da % 11,1 arasında değiştiği belirtildi. Beş büyük lig arasında , U21 oyuncularına %15 oranında süre verirken, İspanya ise %7.0 oranda süre verdi.

Daha fazla takım

Süper Lig özelinde bakıldığı zaman ise %10 oranıyla 21 yaş altı oyunculara en çok süre veren takım olurken, %9,9 ile ikinci ve %9,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankaragücü, , ve Gaziantep FK ise hiç süre vermeyen ekipler arasında yer aldı.