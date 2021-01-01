Süper Lig

Süper Lig 2020-2021 sezonunda görevden alınan teknik direktörler

Goal
Son güncelleme
Yorum (0)
İsmail Kartal Hamza Hamzaoglu Sumudica
GFX
Süper Lig'de teknik direktörler arasındaki yaprak dökümü devam ederken 16. ayrılık da Yeni Malatyaspor'dan Hamza Hamzaoğlu ile geldi.

Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'de 24 haftada 16 teknik direktör değişimi yaşandı. 

Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirilirken Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın yerini Samet Aybaba aldı. Ancak Kayserispor'da Samet Aybaba ile de yollar 49 gün sonra ayrıldı.

Antalyaspor'da Tamer Tuna, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ve Ankaragücü'nde Fuat Çapa ile yol ayrımına gidilirken, görevine son verilen son isim Konyaspor'da İsmail Kartal oldu.

Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la sezon başı henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve yerine İsmail Kartal getirilmişti.

Son olarak Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile ayrılık kararı aldı.

Editörün Seçtikleri

Süper Lig 2020-2021 sezonunda görevden alınan teknik direktörler

KULÜP TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTIĞI GÜN SAYISI
Gaziantep FK Sumudica 577 gün
Konyaspor Bülent Korkmaz 212 gün
Konyaspor İsmail Kartal 147 gün
Kayserispor Bayram Bektaş 61 gün
Gençlerbirliği Mert Nobre 98 gün
Antalyaspor Tamer Tuna 289 gün
Trabzonspor Eddie Newton 90 gün
BB Erzurumspor Mehmet Özdilek 262 gün
Kayserispor Samet Aybaba 49 gün
Kasımpaşa Mehmet Altıparmak 69 gün
Ankaragücü Fuat Çapa 72 gün
Denizlispor Prosinecki 96 gün
Denizlispor Kenan Atik 23 gün
Göztepe İlhan Palut 432 gün
BB Erzurumspor Hüseyin Cimşir 19 gün
Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu 29 gün
 

 

Kapat