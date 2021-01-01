Süper Lig 2020-2021 sezonunda görevden alınan teknik direktörler

Süper Lig'de teknik direktörler arasındaki yaprak dökümü devam ederken 16. ayrılık da Yeni Malatyaspor'dan Hamza Hamzaoğlu ile geldi.

Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'de 24 haftada 16 teknik direktör değişimi yaşandı.

Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirilirken Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın yerini Samet Aybaba aldı. Ancak Kayserispor'da Samet Aybaba ile de yollar 49 gün sonra ayrıldı.



Antalyaspor'da Tamer Tuna, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ve Ankaragücü'nde Fuat Çapa ile yol ayrımına gidilirken, görevine son verilen son isim Konyaspor'da İsmail Kartal oldu.



Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la sezon başı henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve yerine İsmail Kartal getirilmişti.

Son olarak Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile ayrılık kararı aldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda görevden alınan teknik direktörler