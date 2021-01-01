Süper Kupa'yı kazanan takım ne kadar kazanacak?
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AA
Bu sene Süper Kupa'da Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşıyor.
Süper Kupa'nın şampiyonunun ne kadar kazanacağı ile ilgili bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Kupa'da takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülü kazanacak.
Geçen sezon Süper Kupa gelirleri nasıldı?
Kupa müsabakasından elde edilecek bilet satış gelirleri dışındaki tüm gelirlerden (medya hakları gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri, vb.) organizasyona ilişkin (vergiler dahil olmak üzere) her türlü masraf çıktıktan sonra kalan meblağın % 10’u TFF payı olarak TFF’ye ayrılacak. TFF payı ayrıldıktan sonra kalan meblağın % 60’ı galip gelen takıma, % 40’ı mağlup olan takıma dağıtılacak.