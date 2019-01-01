UEFA Süper Kupa hakkında bilinmesi gerekenler
UEFA Süper Kupa heyecanı bu yıl İstanbul’da yaşanacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ie UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.
Peki bugüne kadar Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Süper Kupa’nın en golcü futbolcuları kimler? Detaylar haberimizde…
Bugüne kadar Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar 5’er kez ile Barcelona ve Milan oldu. Bu takımları 4 kupa ile Real Madrid takip etti.
Süper Kupa toplamda 15 kez ile en çok İspanyol kulüplerinin müzesine gitti. İspanyol kulüplerini 9 kupayla İtalyan kulüpleri izledi.
Atletico Madrid boy gösterdiği 3 maçın 3’ünü de kazanarak bu alanda bir ilki başardı.
Dani Alves ve Paolo Maldini 4’er kez ile bu kupayı en çok kaldıran futbolcular oldular.
Kupayı en çok kazanan teknik adamlar ise 3’er kez ile Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola oldular.
Bu kupayı kazanan ilk ve tek Türk kulübü ise Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 2000 yılında Real Madrid’i 2-1 yenerek kupaya uzandı.
Süper Kupa finali öncesi öne çıkanlar şu şekilde...
Ülkelere göre en çok kazananlar:
15 İspanya (Barcelona 5, Real Madrid 4, Atlético Madrid 3, Valencia 2, Sevilla 1)
9 İtalya (AC Milan 5, Juventus 2, Lazio 1, Parma 1)
7 İngiltere (Liverpool 3, Aston Villa 1, Chelsea 1, Manchester United 1, Nottingham Forest 1)
En çok kazanan kulüpler
5 AC Milan, Barcelona
4 Real Madrid 3 Atlético Madrid, Liverpool
2 Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia
En çok kazanan oyuncular
4 Dani Alves (Sevilla 2006, Barcelona 2009, 2011, 2015)
4 Paolo Maldini (AC Milan 1989, 1990, 1994, 2003)
En çok kazanan teknik direktörler
3 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014)
3 Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011, Bayern Münih 2013)
En çok Süper Kupa maçı oynayan takımlar
9 Barcelona
7 AC Milan, Real Madrid
6 Liverpool
5 Sevilla
4 Bayern, Chelsea, Manchester United, Porto
3 Ajax, Atlético Madrid
En gollü maç: 2015, Barcelona 5-4 Sevilla
En farklı galibiyet: Sevilla 3-0 Barcelona, Atlético Madrid 4-1 Chelsea
En hızlı gol: Diego Costa (50. saniye)
Hat-trick’ler: Radamel Falcao ve Terry McDermott
Hem futbolcu hem de antrenör olarak kupayı kazananlar
Carlo Ancelotti (1990; 2003, 2007, 2014)
Pep Guardiola (1992; 2009, 2011, 2013)
Diego Simeone (1999; 2012; 2018)
Luis Enrique (1997; 2015)
Zinédine Zidane (1996, 2002; 2016, 2017)