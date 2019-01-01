UEFA Süper Kupa hakkında bilinmesi gerekenler

Chelsea ile Liverpool UEFA Süper Kupa maçında Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

UEFA Süper Kupa heyecanı bu yıl İstanbul’da yaşanacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ie UEFA şampiyonu , 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.

Peki bugüne kadar Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Süper Kupa’nın en golcü futbolcuları kimler? Detaylar haberimizde…

Bugüne kadar Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar 5’er kez ile ve oldu. Bu takımları 4 kupa ile takip etti.

Süper Kupa toplamda 15 kez ile en çok İspanyol kulüplerinin müzesine gitti. İspanyol kulüplerini 9 kupayla İtalyan kulüpleri izledi.

boy gösterdiği 3 maçın 3’ünü de kazanarak bu alanda bir ilki başardı.

Dani Alves ve Paolo Maldini 4’er kez ile bu kupayı en çok kaldıran futbolcular oldular.

Kupayı en çok kazanan teknik adamlar ise 3’er kez ile Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola oldular.

Bu kupayı kazanan ilk ve tek Türk kulübü ise oldu. Sarı-Kırmızılılar, 2000 yılında Real Madrid’i 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Süper Kupa finali öncesi öne çıkanlar şu şekilde...

Ülkelere göre en çok kazananlar:

15 İspanya (Barcelona 5, Real Madrid 4, Atlético Madrid 3, 2, 1)

9 İtalya (AC Milan 5, 2, 1, 1)

7 İngiltere (Liverpool 3, Aston Villa 1, Chelsea 1, 1, Nottingham Forest 1)

En çok kazanan kulüpler

5 AC Milan, Barcelona

4 Real Madrid 3 Atlético Madrid, Liverpool

2 , Anderlecht, Juventus, Valencia

En çok kazanan oyuncular

4 Dani Alves (Sevilla 2006, Barcelona 2009, 2011, 2015)

4 Paolo Maldini (AC Milan 1989, 1990, 1994, 2003)

En çok kazanan teknik direktörler

3 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014)

3 Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011, 2013)

En çok Süper Kupa maçı oynayan takımlar

9 Barcelona

7 AC Milan, Real Madrid

6 Liverpool

5 Sevilla

4 Bayern, Chelsea, Manchester United,

3 Ajax, Atlético Madrid

En gollü maç: 2015, Barcelona 5-4 Sevilla

En farklı galibiyet: Sevilla 3-0 Barcelona, Atlético Madrid 4-1 Chelsea

En hızlı gol: Diego Costa (50. saniye)

Hat-trick’ler: Radamel Falcao ve Terry McDermott

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Hem futbolcu hem de antrenör olarak kupayı kazananlar

Carlo Ancelotti (1990; 2003, 2007, 2014)

Pep Guardiola (1992; 2009, 2011, 2013)

Diego Simeone (1999; 2012; 2018)

Luis Enrique (1997; 2015)

Zinédine Zidane (1996, 2002; 2016, 2017)