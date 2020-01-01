Süper Kupa'nın adresi belli oldu: Başakşehir ve Trabzonspor İstanbul'da...
Süper Lig'de geçen sezon tarihinde ilk kez şampiyon olan Medipol Başakşehir ile finalde Alanyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
TFF yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
İki takım son iki sezonda üç kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan maçlar beraberlikle sonuçlanırken, bu sezon Trabzon'da oynanan maçı Başakşehir kazandı.
İstanbul temsilcisi Süper Kupa'yı daha önce kazanamazken, Trabzonspor 2010 yılında oynanan finalde Bursaspor'u Teofilo'nun üç golüyle 3-0 yenerek kupaya uzanmıştı.