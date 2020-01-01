Süleyman Hurma: Süper Lig'in 22 takıma yükseltilmesi için çalışmalar var

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig’in 22 takıma yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

TFF 1. Lig play-off finalinde ’u penaltı atışları sonucunda yenerek Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük’te başkan Süleyman Hurma yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’e yükseliş sürecinden bahseden Süleyman Hurma, “Kulübü satın aldığımda bir röportajım vardı. ‘Karagümrüklüler bayraklarını sandıklardan çıkarsınlar. Biz bu kulübü Avrupa kupalarında yarışır hale getireceğiz’ diye… O hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Elbette kolay olmadı. Çok sıkıntılar, üzüntüler çektik. Zaman zaman içimizdeki insanların demoralize olduğunu, umutsuzluğa kapıldığını gördük. Ancak geçmişteki tecrübemiz bize öğretti ki vazgeçmeyen insanlar mutlaka hedeflerine varırlar” ifadelerini kullandı.

"22 takım için çalışmalar var"

Ligin 22 takıma yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığını duyduğunu da açıklayan Süleyman Hurma, “Maç çok heyecanlı oldu. Adana Demirspor çok güçlü bir kulüp. Vizyonları büyük. Çok kuvvetli bir başkanları var. Etkin ve saygın bir taraftar topluluğu var. Onlara karşı kazanmak kolay değildi. Biz de kaybedebilirdik. Onlara da önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum. Ligin 22 takıma yükseltilmesi için çalışmalar var. Eğer öyle bir şey olursa biz Adana Demirspor’u gönülden destekliyoruz. Madem pandemiye rağmen düşme olmadı, o zaman çok büyük yatırım yapan bu kulüp de yükselsin” diye konuştu.

"Bu kararları alırken sonuçlarını öngörmek gerekiyor"

Verilecek kararların sonuçlarının önceden hesaplanması gerektiğini de vurgulayan Süleyman Hurma, “Türk futbolunda karar verirken çok iyi irdelememiz lazım. Karar vermekten yana sorunumuz yok. Bizim insanımız, federasyonumuz zaten sürekli bir şeyler için karar veriyor. Ancak kararların sonuçlarıyla ilgili öngörü olması lazım. Bizler de bu kararın alınmasını desekledik. Takımların küme düşmesi bizim içimizi acıtan bir durum olacaktı. Elbette ve gibi köklü kulüplerin düşmesini arzu etmedi gönlümüz. Birkaç gün önce trajik bir maçın sonucunda ’un düşmesi içimi yakmıştı. O yüzden mutluyum. Ama bu kararın sportif sonuçlarını düşünürsek, ona hazır mıyız emin değilim açıkçası” dedi.