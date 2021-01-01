Süleyman Hurma açıkladı: Fenerbahçe ve Trabzonspor, Lucas Biglia'yı sordu

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia ile ilgilendiğini doğruladı.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir grafik çizen Fatih Karagümrük'ün birçok yıldızı transfer gündeminde yer alıyor.

İstanbul temsilcisinin başkanı Süleyman Hurma, çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Süleyman Hurma neler söyledi?

Başkan Hurma, A Spor'da konuk olduğu programda, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia'nın durumunu sorduğunu açıkladı.

"Biglia, 18 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan bir oyuncu. Ben onu satayım diye almadım. Türkiye'nin şüphesiz en iyi orta saha oyuncusu. İnşallah Biglia takımda kalır. Opsiyonu vardı onu kullandık.

"Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştük ama 'İstiyoruz, verir misiniz?' gibi bir şey olmadı. Trabzonspor'dan Başkan Ali Ağaoğlu ile konuştuk, geri dönüş yapacakları ama olmadı. Fenerbahçe de Biglia'yı sordu."

Süleyman Hurma, Fabio Borini'nin de takımdan kalmak istediğini ifade etti.

"Kemal Ademi, Fenerbahçe'ye dönecek"

Başkan Hurma, Fatih Karagümrük'ün devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Kemal Ademi'nin sarı - lacivertlilere geri döneceğini belirtti.

"Kemal Ademi'yi kiralık olarak transfer etmiştik. Ademi'nin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Katkı sağlar diye getirdik ama olmadı. İnşallah, geri dönüp Fenerbahçe'de başarılı olur."