Sudan Hilal Kulübü, Nahda Berkan davası hakkında: CAF’ın güvenilirliği sarsıldı

Sudanlı Al-Hilal kulübü, bugün Perşembe günü, CAF Disiplin Komitesi’nin düzenlediği duruşmanın ardından Faslı Nahda Berkane oyuncusu Hamza El-Mousawi’nin yaşadığı krizle ilgili Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) tutumuna sert eleştiriler yöneltti.

Al-Hilal, El Moussaoui'nin doping testinin pozitif çıkması nedeniyle, Fas ekibinin tur atladığı Afrika Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Nahda Berkane formasıyla oynamaya hakkı olmadığı görüşünde.

Al-Hilal açıklamasında şunları söyledi: "Al-Hilal kulübü, bugün Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) merkezinde düzenlenen Disiplin Komitesi duruşmasında, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Hamza Al-Mousawi'nin oynama uygunluğuna ilişkin 23337 numaralı davada yaşananlara ilişkin derin endişesini ve en şiddetli kınamasını ifade eder."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu oturumda yaşananlar, sadece geçici bir usul ihlali olarak değerlendirilemez; aksine, yasal prosedürlerin temel ilkelerinin ciddi bir şekilde ihlali anlamına gelir ve CAF'ın disiplin organlarının bağımsızlığı, güvenilirliği ve meşruiyeti ile genel olarak Afrika futbolunun dürüstlüğü hakkında derin şüpheler uyandırır."

Hakem heyetinin oluşumu konusunda kulüp şunları ekledi: "Başından beri, hakem heyetinin oluşumunda temel bir kusur vardı. Duruşma başkanı Osman Ken, söz konusu oyuncunun geçici olarak askıya alınmasının kaldırılmasına ilişkin kararda yer almıştı. Bu karar, bu davaya yol açan olaylar zincirinin ilk kıvılcımıydı ve bu da inkar edilemez bir çıkar çatışması yaratmaktadır. Anında itiraz etmemize rağmen, karşı tarafın heyetin oluşumundan önceden haberdar olduğu ve Al-Hilal kulübünün katılmadığı bir toplantıda bunu onayladığı ortaya çıktı."

"Ciddi ihlaller"

Açıklama şöyle devam etti: "Duruşma sırasında ciddi usul ihlalleri yaşandı; kurul üyelerinden biri, uygun bir tercüme sağlanmadığı halde İngilizceyi anlayamadığını belirtti. Ayrıca, savunmamızı yeniden sunma veya açıklığa kavuşturma talebimiz reddedildi ve müzakereler ile oylama devam ederken temsilcilerimiz aniden salondan çıkarıldı. Daha da önemlisi, heyetimizin salondan çıkarılması sırasında karşı tarafın avukatının oturumda kalmasına izin verildi. Kulübün temsilcileri defalarca sözleri kesildi ve davalarını adil bir şekilde sunmaları engellendi."

Al-Hilal şunları ekledi: "Yargılama süreci şeffaflıktan yoksundu; temel bilgiler duruşmada hazır bulunan kulübün resmi hukuk temsilcilerine iletilmedi, aksine gayri resmi olarak ve herhangi bir yazılı belge olmaksızın aktarıldı. Daha da endişe verici olan ise, hiçbir gerekçe olmaksızın kulübün yasal temsilcilerini değiştirmesi önerilmiş olmasıdır. Bu kabul edilemez bir durumdur ve işlemlerin adaleti ile önceden yönlendirilmiş olma ihtimali konusunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır."

Ve şöyle devam etti: "Al-Hilal Kulübü, duruşmanın temelden kusurlu olduğunu, bağımsızlık ve tarafsızlıktan yoksun olduğunu ve savunma ve ifade verme hakkımızın açıkça ihlal edilmesiyle sonuçlandığını teyit eder. Bu sürecin yürütülüş şekli, adalet ve şeffaflık ilkelerinin sistematik olarak göz ardı edildiğini yansıtmakta ve CAF'ın adaleti objektif ve tarafsız bir şekilde yönetme kabiliyeti konusunda büyük soru işaretleri yaratmaktadır."

"Bu tür uygulamalar sadece kulübümüze zarar vermekle kalmaz, CAF'ın yönetimine duyulan güveni de sarsar ve Afrika futbolunun genel itibarını zedeler. Al-Hilal Kulübü, haklarını savunmak ve bu ciddi ihlallerin tam olarak hesap sorulmasını sağlamak için gerekli tüm yasal ve düzenleyici adımları atmaya devam edecektir."