"The Athletic" gazetesi, Manchester City'ye yönelik beklenen cezalarla ilgili yeni bir sürprizi patlattı. Gazete daha önce, kulübün Premier Lig Birliği tarafından kendisine yöneltilen suçlamaların büyük çoğunluğunda suçlu bulunduğunu ortaya çıkarmıştı; şimdi ise davanın kapsadığı yıllar boyunca takımın kazandığı kupaların akıbetine dikkat çekiyor.

Gazete, gazeteci Oliver Kay'in bir raporunda, Stoke City, Sunderland ve Watford taraftarlarının ve oyuncularının, kulüplerinin geriye dönük olarak kupa alıp alamayacağını sorgulamaya başladığını açıkladı. Zira Stoke, 2011 yılında FA Cup finalinde, Sunderland 2014 yılında İngiltere Lig Kupası finalinde, Watford ise 2019 yılında FA Cup finalinde Manchester City'ye kaybetmişti.

Ancak rapor, açık bir sürpriz barındırdı. Kay, "Premier Lig çevreleri içinde çok az sayıda kişi kupaların geri alınıp yeniden dağıtılmasını bekliyor" diye vurguladı.

Kay ayrıca, davanın başından beri hâkim olan algının, Manchester City'nin suçlu bulunması hâlinde cezaların geriye dönük olmaktan çok geleceğe yönelik olacağı yönünde olduğunu ekledi. Bu da takımın geçtiğimiz yıllarda kazandığı şampiyonlukların geri alınıp başka kulüplere yeniden verilmesinin şu an için beklenen senaryo gibi görünmediği anlamına geliyor.

Bu bilgiler, "The Athletic"in davanın sonucunu ortaya çıkarmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Gazete, bağımsız komisyonun Manchester City'yi Premier Lig Birliği tarafından suçlandığı çok sayıda ihlalde suçlu bulduğunu yayınlayan ilk mecra olmuştu.

Buna rağmen Oliver Kay, Manchester City'ye yönelik beklenen cezaların büyük olması gerektiğini vurguladı ve uzun yıllar süren bu sürecin, davanın büyüklüğüyle orantısız bir cezayla sonuçlanması hâlinde ne anlamı kalacağını sordu.

Rapor, davanın geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'in dürüstlüğüne dair büyük soru işaretleri doğurduğuna, özellikle de komisyonun Manchester City'yi 100'den fazla ihlalde suçlu bulmasının ardından bu soruların gündeme geldiğine dikkat çekti.

Kay, Premier Lig Birliği'nin bu uzun hukuki mücadeleyi vermesinin ardından kendisini müsabakanın en büyük kulüplerinden biriyle doğrudan karşı karşıya getirdiği görüşünde. Bu durum, beklenen nihai cezayı müsabakanın imajı ve güvenilirliği açısından büyük önem taşır hâle getiriyor.

Manchester City'ye finallerde kaybeden kulüplerin taraftarları arasındaki bekleyiş hâline rağmen, "The Athletic"in raporunda ortaya koyduğu şey, müsabakanın tarihinin yeniden yazılmasının olası bir yol olmadığına işaret ediyor.

Böylece dava, Manchester City'ye ağır cezalarla sonuçlanabilir; ancak bu, takımın geçtiğimiz sezonlarda kazandığı kupalardan mutlaka men edilmesine yol açmayabilir. Cezanın nihai şekli ve doğuracağı sonuçlar ise önümüzdeki aşamada verilecek karara bağlı kalmaya devam ediyor.











