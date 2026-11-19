Manchester City’nin saha dışındaki hukuk mücadelesi, kulübün sahiplik grubuyla ilgili önemli bir gelişmenin ardından mali planlamasını ciddi biçimde etkiledi. Premier League’in son kararına tepki gösteren ABD merkezli yatırımcıların çekilmesiyle Şeyh Mansur’un 2 milyar dolarlık büyük bir yatırım fırsatını kaybettiği bildiriliyor.

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ABD’li özel sermaye devi, City Football Group ile 2 milyar dolarlık anlaşmadan çekildi

Apollo Global Management, 2008’den bu yana Manchester City’nin sahibi olan City Football Group’a (CFG) 2 milyar dolar kredi sağlamak için yürüttüğü görüşmelerin son aşamasındaydı. Ancak Financial Times’ın haberine göre görüşmelere yakın kişiler, Amerikan şirketinin City’nin Premier League mali kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından masadan kalktığını açıkladı.

Eylül ayında açıklanan kararla Etihad ekibi, 2009 ile 2018 arasını kapsayan 114 suçlamadan dolayı suçlu bulundu . City karara derhal itiraz etti . Kredi görüşmelerinin sonuçsuz kalması ise kulübün geleceğini çevreleyen belirsizliği açıkça ortaya koydu.

Haberde likidite planları ve Mansur’un sermaye desteği ayrıntılandırıldı

Habere göre 2 milyar dolarlık paket, CFG’ye ek likidite sağlamak ve mevcut kredi imkânlarını yeniden finanse etmek için kullanılacaktı. Hukuki süreç henüz sonuçlanmamışken anlaşmanın çökmesi, sahiplik grubunun kapsamlı mali yeniden yapılandırma planlarına darbe vurdu.

Geçen ay kulübün sahibi Şeyh Mansur, CFG’ye doğrudan 100 milyon sterlin aktardı . Bu sermaye grubun bilançosunu güçlendirse de Apollo’nun desteğinin kaybedilmesi, Premier League kararının saha dışındaki işleri şimdiden nasıl aksattığını gösteriyor.

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Apollo küresel spor yatırımlarını artırırken City ağır yaptırım tehdidiyle karşı karşıya

Apollo’nun çekilmesi, küresel spordaki yatırımlarını hızla artırdığı düşünüldüğünde özellikle dikkat çekici. 1 trilyon doların üzerinde varlık yöneten ABD’li grup, Atletico Madrid’in çoğunluk hissesine sahip. Ayrıca Aralık 2024’te Nottingham Forest’a 80 milyon dolar kredi verdi ve bu yılın başlarında MLB takımı New York Yankees ile 2,6 milyar dolarlık finansman anlaşmasını uzattı.

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City açısından ise görüşmelerin sonuçsuz kalması, ağır bir cezanın gelebileceğine yönelik endişeleri artırıyor. Henüz herhangi bir yaptırım uygulanmamış olsa da kulübün küme düşürülmesi yönünde çağrılar yapıldı; büyük puan silme cezaları ve geçmiş şampiyonluklarının elinden alınması da gündeme geldi.

Kritik itiraz duruşması yaklaşıyor

City’nin eylül ayında itirazda bulunmasından bu yana çok az yeni gelişme yaşandı ve karmaşık hukuki süreç daha fazla gecikmeyle karşılaşabilir. Ancak kulübün itiraz duruşmasının gelecek ay yapılması bekleniyor. Bu duruşma, kararın bozulması için verdiği mücadelede kritik bir dönüm noktası olacak.

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City’nin itirazı başarısız olursa kulübün resmî yaptırımlarla gelecek yıl karşılaşabileceği bildiriliyor . Taraftarlar ise tarihi önem taşıyacak bir karara hazırlanıyor.