Manchester City'nin mahkûmiyetine hükmeden tarihi kararın yankıları yalnızca mali boyutta kalmadı; İngiliz futbolunun yıllardır beslediği bir hayale de darbe vurarak Pep Guardiola'nın İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırması önündeki kapıyı kesin olarak kapattı.

Guardiola'ya yakın bir yazar olan ve "Pep Guardiola: Kazanmanın Başka Bir Yolu" adlı biyografisini kaleme alan ünlü İspanyol gazeteci Guillem Balague, son mali skandalın efsanevi teknik direktörün Three Lions'ın başına geçme fikrini sonsuza dek bitirdiğini açıkladı.

Balague, görevin Guardiola için son derece cazip olduğunu ve 2024 yılında görevi devralması için zaten sözlü bir anlaşmaya varıldığını, ancak teknik direktörün son anda geri adım atarak Manchester City'de kalmaya ve sözleşmesini yenilemeye karar verdiğini, bunun da İngiltere Futbol Federasyonu'nu alternatif bir plan olarak Thomas Tuchel'e yönelttiğini doğruladı.

Balague, talkSPORT radyosuna yaptığı sert açıklamalarda şunları söyledi: "Pep Guardiola'nın, İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmek isteyip istemediğini öğrenmek için İngiltere Futbol Federasyonu'nu iki ay beklettiğini biliyor musunuz? Bunun yerine Manchester City'de kaldı, sözleşmesini yeniledi, sonra da Tuchel'e yöneldiler. Bence Tuchel'in ayrılmasının ardından Guardiola her zaman bir aday konumundaydı."

Şöyle devam etti: "Şu an için, İngiltere Futbol Federasyonu'nun, Guardiola'nın bundan böyle yapacağı gibi dünyada -ya da en azından İngiltere'de- bölünmeye yol açan birini atamak isteyeceğini düşünmüyorum. Soruşturmanın ve davaların sonuçları ne olursa olsun, bunun yaşanacağından hiç şüphem yok."

İspanyol gazeteci sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü belki de mirasını önemseyen pek çok kişi olduğunu hissediyordur, ama kendi açısından bu çok iyi bir işti."

Guardiola'nın, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında mahkûm olduğu 100'den fazla suçlamadan haberdar olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmasa da, suçsuzluğunda ısrar eden ve karara karşı resmî bir temyiz başvurusunda bulunan kulübe tam destek açıklaması, onu taraftar öfkesinin hedefine oturttu.

Guardiola, sosyal medyada City taraftarlarına yazdığı dokunaklı bir mesajda şöyle demişti: "Dünyadaki her Manchester City taraftarının, benim burada olduğumu bilmesini istiyorum; her zamankinden daha fazla. Her zaman kulübümü, sahibini, başkanını, oyuncuları, teknik ekibi, Enzo'yu ve siz özel taraftarlarımızı destekledim ve her zaman destekleyeceğim. Sizi temin ederim ki bu zorluğu birlikte aşacağız, hepinizi seviyorum."

Balague, City'nin gelirlerini 900 milyon sterlinden fazla şişirmek için sahte sözleşmeler kullanmakla suçlandığı bir dönemde sergilenen bu mutlak sadakatin, Guardiola ile İngiltere'deki futbol kamuoyu arasında derin bir çatlak yarattığını ve bu çatlağın, temyizin sonucu ne olursa olsun, onun St. George's Park tesislerinde çalışma hayalini sonsuza dek bitirmiş olabileceğini düşünüyor.







