Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Vladimir Petković, “Çöl Savaşçıları”nın 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda İsviçre’ye 2-0 yenilerek elenmesinin ardından taraftarların ve medyanın eleştirilerinin hedefine oturdu. Bu maç, pek çok kişi tarafından Cezayir Milli Takımı’nın en hayal kırıcı performanslarından biri olarak değerlendirildi.

Cezayir medyası, teknik kararlarının takımın elenmesine katkıda bulunduğunu öne sürerek Petković’e sert eleştiriler yöneltti.

"La Gazette du Fennic" gazetesi, milli takımın istikrara ihtiyacı olduğunu, ancak bir önceki maçta Avusturya karşısında sergilenen performansın teknik ekibe üzerine inşa edilebilecek bazı olumlu işaretler vermesine rağmen, takımın yine oyun tarzı ve ilk 11'deki değişikliklerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Gazete, Cezayir’in “fazla bir şey yapmaya çalışmadan” Dünya Kupası’na veda ettiğini ekleyerek, takımın sanki grup aşamasından zorlu bir şekilde çıkmak nihai hedefiymiş gibi birçok hata yaptığını belirtti.

Forvet nerede?

"DZ Foot" sitesi ise ise milli takımın maça çıktığı ilk 11’i alaycı bir şekilde eleştirdi ve “net bir forvet olmadan” oynamanın nedenini sorguladı. Sitede, “Ne sürpriz ama, ilk 11 açıklandığında Petković, net bir forvet içermeyen bir hücum hattına güvenmeye karar verdi ve Ramiz Zerouki’ye yeni bir şans verdi. Buna karşılık, Nazir Ben Bouali ve Muhammed Amin Amoura sakatlık nedeniyle yedek kulübesinde yer almadı; böylece Amin Guiri, forvet pozisyonundaki tek seçenek olarak kaldı.”

Aynı kaynak, skorun geride kalmasının ardından oyunculardan herhangi bir tepki gözlemlemediğini vurgulayarak, Petković’in geleceğinin meşru bir soru işareti haline geldiğini belirtti.

"El Şeruk" gazetesi ise Cezayir milli takımının İsviçre karşısında “sönük bir performans sergilediğini” belirtti ve “Çöl Savaşçıları”nın savunmadaki hataları ile aceleci oyunlarının, Avrupa ekibinin işini kolaylaştırdığını vurguladı.

Cezayirli bir teknik direktör istiyoruz

Fransız RMC kanalının aktardığına göre, maçı izlemek için Paris’te toplanan taraftarlar, Petković’e sert eleştiriler yöneltti. Taraftarlar, özellikle son dönemde taraftarların hoşnutsuzluğuna neden olan ilk on birde yaptığı yeni değişikliklerin ardından, teknik direktörün taktiksel tercihlerinin elenmenin ana nedeni olduğunu düşündü.

Bir taraftar şöyle konuştu: “Teknik direktöre ve seçimlerine çok kızgınım. Milli takımda yer almaması gereken oyuncular var ve bunun sorumluluğunun büyük bir kısmı ona ait. Her maçta kadroyu değiştiriyor ve iki yıldır takım içinde bir denge kurmayı başaramadı.”

Taraftar sözlerine şöyle devam etti: “İyi oyuncular var ama onlara şans vermiyor, bunun yerine takıma hiçbir katkı sağlamayan isimlere güvenmeye devam ediyor. Bazı yeteneklerin neden göz ardı edildiğini ya da yedek kulübesinde tutulduğunu anlamıyorum.”

Birçok ses, 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen Petković’in ayrılmasını talep etti.

Bir taraftar şöyle konuştu: “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Cezayir milli takımının ruhunu göremedik. Takımın değişime ihtiyacı var; kadroda çok sayıda yaşlı oyuncu var ve teknik direktörün de gitmesi gerekiyor. Bu grubu yönetecek Cezayirli bir teknik direktöre ihtiyacımız var.”

Buna karşılık, başka bir taraftar hayal kırıklığının sadece sonuçla değil, oyun tarzıyla da ilgili olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Maçta hiçbir şey yapamadık. İsviçre daha iyiydi ve galibiyeti hak etti. Teknik direktörün seçimlerini anlamıyorum; Avusturya karşısında ikinci yarıda iyi bir performans sergileyen kadroyu koruması gerekirdi.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Kaliteli genç oyuncularımız var, ancak onlara şans verilmiyor. Ayrıca, fark yaratabilecek bazı oyuncuların eksikliği de vardı. Net bir forvet olmadan oynadık, bu durumda nasıl gol atabilirdik ki?”

Bosnalı İsviçreli teknik direktör, Şubat 2024’te Cemaal Belmadi’nin ardından Cezayir Milli Takımı’nın başına geçti ve takımı Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmasını sağladı. Ancak Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finalde elenmesi ve ardından bu turnuvadaki dalgalı performansı, teknik projesine dair pek çok soru işareti uyandırdı.

Ayrıca, Dünya Kupası başlamadan önce sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılması, turnuvadan erken elenilmesinin ardından geniş çapta eleştirilere yol açtı.