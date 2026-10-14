Fransa Milli Takımı'nın eski güvenlik görevlisine ilişkin dava artık sıradan bir yolsuzluk dosyası olmaktan çıktı; "Horozlar"ın kalbini sarsan bir adli depreme dönüştü ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ailesini fırtınanın tam ortasına yerleştirdi.

Fransız L'Equipe gazetesi, bugün çarşamba günü yayımlanan sayısında, 2004 ile 2016 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın güvenliğinden sorumlu olan ve yolsuzluk, zimmete para geçirme ve nüfuz ticareti suçlarıyla itham edilen Mohamed Sanhadji ile ilgili soruşturmada, Kylian Mbappe'nin annesi ve menajeri Fayza Lamari'nin ifadesinin alınmasının ardından ciddi bir gelişme olduğunu ortaya koydu.

Suçlamanın bir adım öncesi

Geniş tirajlı gazeteye göre, soruşturma hâkimleri geçen cuma Fayza Lamari'nin ifadesini aldı ve onu "yardımcı tanık" statüsüne yerleştirmeye karar verdi. Bu, Fransız hukukunda, resmî bir suçlama yöneltmeye imkân verecek kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte olası bir karışmaya dair deliller ve emareler bulunduğu anlamına gelen ve suçlamaların yöneltilmesinden önceki hazırlık aşaması sayılan bir hukuki işlemdir.

Soruşturma hâkimleri, Fransa Milli Takımı'nın kaptanının annesinin dört vize elde etmek amacıyla Sanhadji'nin devreye girmesini talep ettiğini düşünüyor. Avukatları ise bu dosyada tam bir sessizliği sürdürüyor.

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Mbappe de sorgu odasında

Yıldız futbolcunun kendisi de soruşturmalardan muaf kalmadı. Fransız gazetesi, Mbappe'nin de geçen ayın sonunda Paris'te bulunduğu sırada, sakatlık gerekçesiyle UEFA Uluslar Ligi müsabakalarına katılmak üzere hareket eden Fransa Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından ifade verdiğini doğruladı.

Kaynak, Real Madrid forvetinin ifadesinin alınmasının, müfettişlerin Sanhadji'nin suç teşkil eden faaliyetlerini kanıtlamak amacıyla yürüttüğü geniş kapsamlı sorgu dizisinin bir parçası olduğunu belirtti. Soruşturma, milli takımın birçok mevcut ve eski oyuncusunu, Fransa Futbol Federasyonu yetkililerini ve hatta bazı futbolcu menajerlerini kapsadı.

60 bin euro ve Kamerun'a bir yolculuk

Dosyadaki hassas noktalardan biri, Mbappe'nin 2023 yılında Sanhadji'ye yaptığı 60.300 euro değerindeki bağış etrafında şekilleniyor. Bu bağış, futbolcunun, deneyimli kişisel korumasının da kendisine eşlik ettiği meşhur Kamerun yolculuğundan hemen önce yapıldı.

Hâkimler şimdi söz konusu yolculuğun hukuki niteliğini, yani resmî bir görev mi yoksa kişisel bir ziyaret mi olduğunu belirlemeye çalışıyor. Bu da bağışın hukuki nitelendirmesini değiştirebilir.

Soruşturmaların, Zinedine Zidane'ın milli takımın teknik direktörlüğünü devralmasının ardından kişisel güvenliğinden Sanhadji'nin sorumlu olmasını talep ettiğini ortaya koymasıyla dava daha da karmaşık hâle geliyor. Ancak Sanhadji, müfettişlerin kendisine uyguladığı ve milli takımın mevcut ya da eski üyelerinden hiçbiriyle iletişim kurmasını yasaklayan ihtiyati tedbirler nedeniyle daha sonra bu görevden istifa etmek zorunda kaldı.



