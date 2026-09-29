Mahkumiyet dosyasında yeni detaylar: Premier Lig, Manchester United tanıklarını yalan söylemekle suçluyor

Bir basın raporu, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig kurallarını sistematik biçimde ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilmesi kriziyle ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.

İngiltere Premier Ligi "Premier League", bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009/2010 ile 2017/2018 arasındaki 9 sezon boyunca müsabakanın mali kurallarını ihlal etmeye ilişkin tüm ihlalleri işlemekten mahkum ettiğini, ayrıca ligin soruşturmasıyla iş birliği yapmamaya ilişkin dört suçlamadan üçünden de mahkum edildiğini açıkladı.

"The Sun" gazetesi ise İngiltere Premier Ligi'nin, kulübe yöneltilen suçlamalara ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Manchester City tanıklarını yalan söylemekle suçladığını yazdı.

Salı günü yayımlanan tam raporda İngiltere Premier Ligi ayrıca Manchester City'nin bazı tanıklarını "dürüst olmamakla" ve "yalan" deliller sunmakla suçladı.

Beşinci bölümün 29. maddesinde şu ifadeler yer aldı: "Önümüzde ifade veren olay tanıklarının büyük çoğunluğunun, dürüst deliller sunmak ve suçlamaları belirlememizde bize yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptığı sonucuna vardık."

İfade şöyle devam etti: "Bununla birlikte, esas olarak 6. ekte açıklandığı gibi, kulüp adına ifade vermek üzere çağrılan önemli olay tanıklarından bir kısmının sunduğu delillerin bir dizi temel açıdan yalan olduğu ve bu olay tanıklarından bazılarının duruşmada gerçek olmadığını bildikleri ifadeler verdiği, dolayısıyla dürüst olmadıkları sonucuna vardık."