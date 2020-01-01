Subotic: Beşiktaş bizim için ayrı bir test olacak

Bu hafta Beşiktaş'la karşılaşacak olan Denizlispor'da Neven Subotic, mücadele öncesini değerlendirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel 'da tecrübeli stoper Neven Subotic güçlü rakibi karşısında puan alacaklarına inanıyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunculardan Neven Subotic, Beşiktaş karşısında takımın kendisini gösterebileceğini, bu tip büyük karşılaşmaların test niteliğinde olduğunu dile getirdi.

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Subotic, ligdeki ilk golünü maçında attığını ve bu gol sonrası kazandıkları motivasyonla güzel bir sonuca ulaştıklarını aktardı.

Daha fazla takım

Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu söyleyen Sırp oyuncu, "Özellikle büyük maçlarda oynamayı çok severim. Çünkü bizim gibi takımların büyük maçlarda kendi kalitesini ortaya koyma şansı daha yüksek oluyor. Daha çok kendini gösterebiliyorsun. Bizim için de ayrı bir test olacak. Kendi seviyemizi ölçebileceğimiz bir maç. Rakibimiz büyük takım olmasına rağmen iyi bir başlangıç yapamadı. Biz bunu değerlendirip üstüne gidebiliriz" diye konuştu.

Süper Lig'de keyif alarak top oynadığını anlatan Subotic, zorlu geçen maçların bazen sadece bir pozisyona göre değişebildiğini, konsantrasyonun 90 dakika kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.