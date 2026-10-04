Şubeyr, Al Ahly'nin Amuta'ya gönderdiği mesajı açıkladı ve zirve maçının hakemi hakkında sürpriz bir açıklama yaptı

Zamalek'e karşı oynanacak merakla beklenen zirveye günler kala, Al Ahly'nin Faslı teknik direktörü El Hüseyin Ammuta'ya önceliklerini net bir şekilde belirlediği anlaşılıyor; bir yandan da hakem komitesi içinde, beklenen bu karşılaşmayı yönetecek ekibin kimliğini belirlemek için hareketlilik sürüyor.

Al Ahly ve Mısır Millî Takımı'nın eski kalecisi, spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, kulüp yönetiminin Ammuta'ya, Mısır Başkenti Kupası'nın bir değerlendirme veya hesap sorma konusu olmayacağını, bunun yedeklere ve gençlere daha fazla oynama fırsatı verilecek bir turnuva olduğunu bildirdiğini açıkladı.

Şubeyr, "X" platformundaki hesabı üzerinden şunları söyledi: "Al Ahly, Ammuta'ya şöyle dedi: Mısır Başkenti Kupası'nda kesinlikle hesap vermeyeceksin, bu senin yedekleri hazırlayacağın ve gençlere fırsat vereceğin bir turnuva. Bizim şu an önemli turnuvalarımız senin elinde Konfederasyon Kupası, lig ve Mısır Kupası; Süper Kupa'daki durumumuzu görene kadar."

Hakem konusunda ise Şubeyr, önümüzdeki pazar günü Kahire Stadı'nda, Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftası kapsamında oynanması planlanan Al Ahly - Zamalek maçının beklenen hakemi hakkında yeni gelişmeleri açıkladı.

İsam Abdülfettah'ın zorlu bir kaza geçirdiğini, bunun da zirvenin hakem ekibi dosyasının görüşüleceği toplantının ertelenmesine yol açtığını belirten Şubeyr, beş büyük lig dışından önemli bir adayın bulunduğuna işaret etti.









Al Ahly ve Mısır Millî Takımı'nın eski kalecisi şunları ekledi: "Zirvenin hakem ekibini sordum ve bana İsam Abdülfettah'ın çok zorlu bir kaza geçirdiği, Allah'ın onu bu kazadan kurtardığı ve İsmailiye'de olduğu söylendi, bu yüzden toplantı ertelendi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrendiğim kadarıyla beş büyük lig dışından büyük bir hakem aday ve hakem komitesine beş büyük ligdeki iki federasyondan yanıt geldi; konuyu görüşecekler ve zirvenin hakem ekibini bugün ya da büyük olasılıkla yarın açıklayacaklar."



