Şubayr: Şu anda tüm dikkatler İmam Aşur'un üzerinde... Unutulmuş bir senaryo tekrarlanıyor

Eski Al-Ahly kalecisi ve medya yorumcusu Ahmed Shubair, Mısır Süper Ligi şampiyonluk grubu maçlarında dün Cumartesi günü Smouha'ya karşı alınan 2-1'lik zorlu galibiyete rağmen, "Kırmızı Dev" taraftarlarının takımın performansından memnun olmadığını düşünüyor.

Shubair, "On Sport" radyosundaki programında, performansı eleştiren Al-Ahly taraftarlarıyla aynı fikirde olduğunu, ancak eleştirilerin belirli bir oyuncuya odaklanmasına katılmadığını belirterek, taraftarların Imam Ashour üzerinde büyük baskı oluşturduğuna işaret etti.

hatırlayın



hatırlayın Shubair şunları ekledi: "Şu anda tüm dikkatler İmam Ashour'un üzerinde... En iyi formunda değil, buna %100 katılıyorum... Ama dün kim en iyi formundaydı? Çoğu oyuncu öyle değildi... Oyuncuların hiçbirinin iyi durumda olduğunu düşünmüyorum, dünkü maçta en yüksek notu 10 üzerinden 5 olabilir."

Ve şöyle devam etti: "Belirli bir oyuncuyu hedef almanın adil olduğunu düşünmüyorum... İmam en iyi formunda değil, takımla seyahate çıkmayı reddederek hata yaptı, büyük bir para cezasına çarptırıldı, oynaması yasaklandı, sonra takıma geri döndü, parladı ve övgüler aldı... Kampanyalar hiç kimsenin yararına değil, yönlendirme tarzı farklı olmalı."

"Aynı şey Nasser Mansi'nin başına da geldi, o da büyük kampanyalara maruz kaldı... O zamanlar Zamalek'in onu bırakırsa büyük bir hata yapacağını söylemiştim, çünkü onda golcü kokusu alıyordum... Şimdi Zamalek taraftarları ona 'efsane' diyor ve kulüp için vazgeçilmez hale geldi... Değerlendirme tek bir maçla değil, bir sezon veya 10 maç gibi bir dönem üzerinden yapılmalıdır."