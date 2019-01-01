Suat Serdar neden Almanya'yı seçtiğini açıkladı

Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar milli takım tercihini neden Türkiye yerine Almanya’dan yana kullandığını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Suat Serdar "Bu kararı alırken kimseyi kırmak veya üzmek istemedim. Ancak bugüne dek hep 'nın genç milli takımlarında oynadım. Joachim Löw beni bizzat arayıp A milli takıma davet etti. Ben de konuyu ailemle görüşüp bu daveti kabul ettim. Kendim için en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndan benimle iletişime geçtiler ancak bu iletişim çok ciddi değildi" dedi.

Şenol Güneş: Sırf Suat için o maçlara gittim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş daha önce 22 yaşındaki futbolcunun Almanya tercihi için "Görüşmeler yapıldı. Babasıyla, görüştük. Kendisiyle görüştük. Sezon başında 'nin 3 maçını izledim. Sırf Suat için o maçlara gittik. Bize geleceğini söyledi. Evraklarını bekledik. Göndermediler. Bu Türkiye'nin ayıbı değil. Tercihine saygı duymak lazım. Ama bunu gizlemeye gerek yok. Açık açık söylemesi lazım. Almanya Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki Türkiye'yi yana koymuş. Kendisine hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.