Suat Serdar kimdir? Türkiye Milli Takımı'nı mı, Almanya Milli Takımı'nı mı seçti?

Schalke'de forma giyen başarılı orta saha oyuncusunu yakından tanıyın...

Kadrosunda pek çok Türk oyuncu yer alan 'de forma giyen Suat Serdar'ı yakından tanıyalım...

11 Nisan 1997 tarihinde 'in Bingen am Rhein kasabasında dünyaya gelen Suat Serdar, 11 yaşındayken Mainz altyapısında futbola başladı.

İlk olarak 2015-16 sezonunda Mainz'in A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Suat Serdar, ilk profesyonel maçına da bu sezonda çıktı.

2017-18 sezonunda düzenli olarak Mainz'de forma giymeye başlayan Suat, çıktığı 28 resmi maçta 3 gole imza attı.

Geçtiğimiz yaz yaklaşık 10 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Schalke'ye transfer olan Suat Serdar, şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere 8 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Suat Serdar nasıl bir oyuncu?

Merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan Suat Serdar, oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Kısacası tipik bir '8 numara' diyebiliriz kendisi için.

Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Suat, pas kabiliyetiyle de ön plana çıkıyor.

Suat Serdar Milli Takım tercihini yaptı mı?

Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Suat Serdar, A milli takım tercihini ise henüz yapmış değil.

Başarılı oyuncu, 2018 yılının Ağustos ayında yaptığı bir açıklamasında henüz kesin kararını vermediğini söyleyerek, "Almanya için de için de oynamak bir hayaldir. Göğsümde kesinlikle iki yürek çarpıyor." demişti.

Haberin devamı aşağıda

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de 2019 yılının Ağustos ayında verdiği demeçte, "Suat Serdar'ın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni sezonda kadroya girmek istiyor

Suat Serdar, yeni sezona istediği gibi başlayamasa da kadroya girmek için çalışyor.

Takımının Paderborn ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya başlayan kadroda yer alan genç orta saha, kaydettiği golle ilk 11'e göz kırptı.