"Suarez'in Barcelona'dan ayrılışı, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılışı gibi"

Diego Forlan, vatandaşı Luis Suarez'in gönderilişinin Barcelona için büyük bir hata olduğunu söyledi.

Bir dönem İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Diego Forlan, Barcelona'nın Luis Suarez'in olmadığı ilk sezonunun, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından Real Madrid'in durumuna benzetti.

Uruguaylı efsane isim, Suarez'in takımdan gönderilişinin saha içi performansla alakalı olmadığına inanıyor. Öte yandan La Liga'da Luis Suarez'den daha fazla gol atan tek isim Lionel Messi.

Forlan neler söyledi?

Forlan AFP'ye yaptığı açıklamada, Suarez'in gönderilişinin büyük bir hata olduğunu söyledi.

"Tabii ki büyük bir hataydı. Barcelona, onun satılacağını açıkladığında bunun büyük bir hata olduğunu biliyordum. Bildiğim diğer şey de bu kararın sahadaki performansla alakalı olmadığıydı.

"Ona, 'Sen ilk değilsin ve son olmayacaksın. Kendin olmaya devam etmelisin. Kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin' diye mesaj attım. Ama yapmadığınız bir şey için cezalandırıldığınızda, amacınız hala iyi performans gösterebildiğinizi göstermek olacaktır."

"Ronaldo sonrası Real Madrid gibi"

Diego Forlan, Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılışıyla, Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a gitmesi arasında benzetme yaptı.

"Luis'in ayrılması, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılması gibi. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olan Ronaldo, 50 golle birlikte ayrıldı. Onun ayrılması Real Madrid için asla kolay olmadı ve şimdi de Barcelona için durum aynı."

Suarez bu sezon ne yaptı?

Barcelona'dan 5 milyon euro bonservis ile Atletico Madrid'e transfer olan Suarez, bu sezon başkent ekibinin formasıyla ligde sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Suarez, gol ya da asist yapamadı.