Ses getirmek için tüm maçlarda oynamasına ya da takımın bir numaralı yıldızı olmasına gerek yoktu. Sahaya girmesi her şeyi değiştirmeye yetiyor. İşte Barcelona'nın golcüsü Gabriel Jesus: Sessiz bir yedekten gerçek bir kahramana dönüşen ve adını Şampiyonlar Ligi tarihine altın harflerle yazdıran oyuncu.

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Dün Azerbaycan ekibi Sabah karşısında Brezilyalı oyuncu, tam bir aylık aradan sonra ilk 11'e döndü. En son Barcelona'nın La Cartuja'da Real Betis'i 5-2 yendiği ve Jesus'un bir gol attığı maçta ilk 11'de yer almıştı. Bu kez de aynısını yaptı ve yine gol attı, ancak bu gol hiç de sıradan değildi.

Bu golle Gabriel Jesus, İspanyol Sport gazetesinin istatistiklerine göre, Barcelona'nın eski golcüsü Uruguaylı efsane Luis Suarez'i Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncuları listesinde geride bıraktı. Suarez 27 golde kalırken Jesus 28 gole ulaşarak zafere doğru bir adım daha attı.

Jesus böylece Avrupa'nın en önemli turnuvasının gol listesinde en üst sıralardaki dördüncü Brezilyalı oldu. Önünde yalnızca üç büyük isim var: 30 golle Real Madrid'in eski yıldızı Kaka, 35 golle Vinicius Junior ve 43 golle Neymar Junior.

Barcelona'nın golcüsü ayrıca 27 golü bulunan efsane Rivaldo'yu da geride bıraktı ve bu sezonki performansıyla yakında tarihin en golcü üç Brezilyalısı arasına girebilir.

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Jesus'un 28 golü üç kulübe dağılıyor: 20 gol atarak en parlak dönemini yaşadığı Manchester City, altı gol kaydettiği Arsenal ve şimdi iki gol attığı, ancak bu iki golün farkı yaratmaya yettiği Barcelona.

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Bu sezonki rakamlar, Jesus'un sadece bir yedek değil, teknik direktör Hans Flick'in elindeki gizli bir silah olduğunu doğruluyor. Barcelona formasıyla yalnızca 11 maçta beş gol atıp üç asist yaptı ve sahada geçirdiği her 47 dakikada bir gole katkı sağladı. Çok fazla oynamadığı doğru, ancak son derece etkili ve en zor anlarda her maçın gidişatını değiştirebilecek kapasitede.

Raphinha'nın üstün performansına rağmen Jesus, şansını bulacağının farkında. Flick de maçtan önce, Sabah maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Raphinha, seviye olarak önünde olan ve mükemmel bir performans sergileyen başka bir oyuncu olduğunu biliyor, ancak ona ihtiyaç duyduğumda hazır. Bu da takım için çok iyi bir şey."

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Jesus da ilk 11 oyuncusu olmadığını bildiğini kabul ediyor, ancak fırsat bulduğunda gol atabilmek için çok sıkı çalışıyor ve forma giydiği her seferde tam olarak bunu yapıyor.

Fırsatların devam edeceği de kesin. Barcelona şimdi yalnızca 27 günde dokuz maçlık yorucu bir maratona giriyor. Bu da Brezilyalı oyuncuya daha fazla süre ve Flick'in kadrosunda daha büyük bir yeri hak ettiğini kanıtlama fırsatı verecek.

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Saha içindeki performansının yanı sıra Jesus, soyunma odasında güçlü bir destekçi olarak da konumunu sağlamlaştırdı. Raphinha'ya her zaman yakın olan oyuncu, dün pek çok kişinin bilmediği yeni bir yönünü ortaya koydu: koruyucu rolü. Takım arkadaşı Balde'yi son performansına yönelik eleştirilere karşı savunan Jesus, şöyle dedi: "Onun için zor bir süreçti, ama çok iyi oynadı ve büyük bir yeteneğe sahip."

Gabriel Jesus yalnızca gol atmıyor; takım arkadaşlarını koruyor, takımın moralini yükseltiyor ve her seferinde gerçek kahramanın her zaman oynayan değil, kendisine verilen her dakikayı değerlendiren oyuncu olduğunu kanıtlıyor.