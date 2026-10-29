Inter Miami CF ile FC Cincinnati, dört golün de ikinci yarıda atıldığı maçta Nu Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Casemiro'nun asistinde Luis Suarez perdeyi açtı. Cincinnati kısa sürede geri dönerek öne geçse de Riquelme Fillipi 90. dakikada skoru eşitledi.

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Inter Miami CF ile FC Cincinnati, iki takım için de büyük önem taşıyan maçta Nu Stadium’da karşı karşıya gelirken beklenti yüksekti. Doğu Konferansı’nda üçüncü sırada bulunan ve Lionel Messi ile Luis Suarez’in öncülük ettiği Miami, New York Red Bulls karşısında aldığı yenilginin ardından toparlanmak istiyordu. Cincinnati ise playoff bileti peşindeydi ve puana ihtiyacı vardı. İki takımın da savunma sağlamlığını ön planda tuttuğu temkinli ilk yarı 0-0 sona erdi. Messi, 44. dakikada sarı kart gördü.

Temkinli başlangıcın ardından gol perdesini Suarez açtı

Maç, Luis Suarez’in golcülüğünü bir kez daha gösterdiği 61. dakikada hareketlendi. Casemiro’nun pasında topu ağlara gönderen Uruguaylı oyuncu, Inter Miami’yi öne geçirerek ev sahibi taraftarları rahatlattı. Devre arasında iki değişiklik yapan Miami’de Matías Galarza ve Sergio Reguilón’un yerlerine Telasco Segovia ve Ian Fray oyuna girmişti. Miami’nin özgüveni arttı ve takım oyuna hâkim olmaya başladı.

Cincinnati maçın seyrini çarpıcı biçimde değiştirdi

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Miami az farkla galibiyete ilerliyor gibi görünürken maç bir anda hareketlendi. Disiplinli oyununu sürdüren Cincinnati, 80. dakikada Evander’ın pasıyla Kenji Mboma Dem’in attığı golle karşılık vererek Florida’daki seyircileri sessizliğe bürüdü. Yalnızca altı dakika sonra Samuel Gidi, Tyler Barlow’un pasında topu ağlara gönderip konuk ekibi 2-1 öne geçirerek maçı tersine çevirdi.

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Son sözü Fillipi söyledi

Yenilgi yaklaşırken Inter Miami tüm riskleri aldı. 83. dakikada Germán Berterame’nin yerine oyuna giren Riquelme Fillipi takımının kahramanı oldu. 90. dakikada, kalabalık ceza sahasında Rodrigo De Paul’ün gönderdiği topu ağlara yollayarak skoru 2-2’ye getirdi. Gol, Miami yedek kulübesinde büyük sevinç yarattı ve maçın gidişatı düşünüldüğünde adil görünen bir sonucu getirdi.

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Öne çıkan oyuncular ve taktik değişiklikler

Ev sahibi ekipte Suarez ve Fillipi attıkları gollerle öne çıkarken Casemiro’nun ilk goldeki asisti, savunmadan oyuna yaptığı etkiyi hatırlattı. Messi daha sakin bir gece geçirdi. Devre arasından hemen önce sarı kart gördü ve ikinci yarıda bir şutu engellendi. Cincinnati’de Barlow ve T. Anunga gibi oyuna sonradan giren oyuncuların getirdiği enerji, yorulan Miami savunmasının açıklarını değerlendirmelerine yardımcı oldu. Peş peşe gelen gollere rağmen Miami’nin disiplini de tartışma konusu oldu. Takım üç sarı kart gördü: Messi 44. dakikada, Segovia 90+3. dakikada ve Suarez 90+4. dakikada.

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Doğu Konferansı yarışına etkisi

Beraberlik, Inter Miami’yi Doğu Konferansı’nın ilk üç sırasında güçlü bir konumda tutuyor. Ancak takım, Cincinnati’nin maça ortak olmasını sağlayan savunma hatalarından pişmanlık duyacaktır. FC Cincinnati içinse alınan bir puan, mücadele azminin göstergesi oldu ve playoff umutlarını canlı tuttu. İki takım da MLS sezonu en önemli dönemine girerken zorlu rakipler olacaklarını gösterecek kadar iyi bir performans sergiledi.

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Puan durumundan hâlâ kontrol edilmesi gerekenler: Cincinnati’nin 43 puanı ve Miami’nin puan tablosundaki kesin sırası. Ekran görüntüsünde puan tablosu görünmüyor ve bu maçtan önce New England, 55 puanla Miami ile aynı puandaydı.