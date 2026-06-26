Suárez: Dünya Kupası maçlarından sonra Messi’yi geçtim… Simeone ise Barcelona’yı cezalandırabilir

Barcelona ve Atlético Madrid’in eski oyuncusu Luis Suárez, teknik direktör Diego Simeone’nin Julián Álvarez’ı kalmaya ikna edebileceğini ya da oyuncunun bu yaz Rojiblancos’tan ayrılma kararından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Suárez, bu açıklamalarını “Cadena SER” kanalındaki “El Larguero” programına verdiği özel röportajda yaptı.

Luis Suárez, Álvarez’in durumuna ve Barcelona’da oynama hayalini gerçekleştirmek için transfer talebinde bulunduğu çarpıcı açıklamalarına tam anlamıyla anlayış gösterdi. Kendisinin de geçmişte Liverpool’dan ayrılmak istediğini, ancak daha sonra kararını değiştirdiğini hatırlatan Suárez, konuyu şöyle açıkladı: "Bir oyuncu, bir değişiklik yapmak için farklı bir adım atmak istediğini açıkladığında onun durumunu anlıyorum. Ben de Liverpool'dayken aynı durumu yaşamıştım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğim için Arsenal'e transfer olmak istediğimi söylemiştim."

Suárez sözlerine şöyle devam etti: “O zaman kaptan Gerrard gelip beni ikna etti ve ‘Harika bir sezon geçirirsen sana yardım ederiz ve Barcelona’ya, Real Madrid’e ya da istediğin herhangi bir yere gidebilirsin’ dedi. Beni ikna etti ve o dönemde yaptığım açıklamalar pek iyi karşılanmadığı için özür dilemek üzere sahaya çıktım. Ardından Liverpool için elimden gelenin en iyisini yaptım ve taraftarlar beni affetti; o sezon, Reds’le geçirdiğim en iyi sezonlardan biri oldu.”

Luis Suárez, futbol dünyasında her şeyin olabileceğini ve Madrid kulübü yönetiminin onu kararından vazgeçirmeye ve yeniden düşünmesini sağlamaya yönelik girişimlerine rağmen, Álvarez’in tutumunda ısrar edip transfer yoluyla ayrılma kararından vazgeçmeyebileceğini kabul etti.

"Luizito" şu yorumda bulundu: "Cholo ve taraftarlar onu bu yılın Atlético'nun yılı olabileceğine ikna edebilirler ya da tam tersine, o tutumunda ısrar edip 'Yeter, bu kadar' diyebilir."

Suárez sözlerine şöyle devam etti: “Barcelona ve dünyadaki herhangi bir takım, Álvarez’i kadrosuna katmak isteyecek ve ne kadar para gerekirse ödeyecektir; çünkü o, topu iyi bağlayıp boş alana aktarabilme yeteneğine sahip, savunmanın ortasında mükemmel hareket ediyor ve defansif açıdan büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, ona çok sayıda asist yapacak kanat oyuncularına da sahip olacak. Hızlı ve güçlü bir oyuncu.”

Suárez, radyo röportajında efsane Leo Messi ile yükselen yıldız Lamine Yamal arasında karşılaştırma yapmayı reddetti ve şöyle konuştu: “Karşılaştırmalar hoş değil; bunlar farklı dönemler ve farklı bir futbol. İkisi tamamen farklı oyuncular; Lamine henüz kariyerinin başlarında ve İspanya milli takımında sorumluluğunu üstleniyor ve kendisinden bekleneni yerine getiriyor."

Deneyimli golcü, konuşmasının sonunda Arjantinli yıldız Leo Messi ile olan olağanüstü ilişkisinin ayrıntılarını paylaşarak, Arjantin ile Uruguay arasında bilinen tarihi rekabetin, ikilinin sıkı dostluğunu etkilemediğini vurguladı.

Suárez, arkadaşının Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansını nasıl takip ettiğini gülümseyerek şöyle anlattı: "Maçlardan sonra ona mesaj atıyorum ve şaka yollu olarak 'Yeter artık' diye azarlıyorum, çünkü artık ona yakışacak hiçbir tebrik sözü kalmadı. Bu inanılmaz bir şey; her şeyden önce bir taraftar ve futbolsever olarak ona alkış tutmalısın, çünkü her maçta seni şaşırtıyor. Onu mutlu görmekten ve Dünya Kupası'nın tadını bu kadar çıkardığını görmekten mutluyum."