Suarez'den kırmızı kart gören Nunez'e uyarı: "Rakipler üzerine daha fazla gelecek"

Liverpool'un eski yıldızı tecrübelerinden yola çıkarak vatandaşına tavsiyelerde bulundu.

Pazartesi günü Anfield'da Darwin Nunez'in oyundan atıldığı pozisyonu izleyenler Luis Suarez'i anımsayıp dejavu hissi yaşadı.

Rekor bonservisle transfer edilen golcü oyuncu, Liverpool'un Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında Joachim Andersen'e kafa attığı için kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonun öncesinde birkaç net gol fırsatından yararlanamayan Nunez, Anfield tribünleri önündeki ilk maçında kabus gibi bir deneyim yaşadı.

Suarez, Nunez'e ne söyledi?

Suarez, Merseyside'da geçirdiği üç buçuk yılda hiç kırmızı kart görmemiş olsa da sahada yaptıklarıyla sık sık tartışmaların odağında yer aldı.

VAR sayesinde en ufak pozisyonun bile dikkatlerden kaçmadığı günümüz futbolunda Suarez'in canı daha fazla yanabilirdi. 2013'te Chelsea savunmacısı Branislav Ivanovic'i ısırdığı an akla ilk gelenlerden biri.

Telemundo'ya konuşan Suarez bu konuda tavsiye vermek için doğru kişi olmadığını kabul etse de, Nunez hakkında yorum yapmaktan geri durmadı.

"Geçtiğimiz gün yaşananlar hakkında onunla konuştum. Daha yolun başında ve rakiplerin bundan böyle iki-üç kat daha fazla üzerine geleceğine dair onu uyarmak istedim."

"Bunu aynı hataları yapmış ve cezasını çekmiş bir aptal olarak söylüyorum, ama düştüğüm yerden kalkmak beni daha güçlü kıldı. Onlara daha fazla fırsat verirsen işler giderek kötüleşir."

Nunez ne zaman dönecek?

Uruguaylı forvet önümüzdeki üç maçta Liverpool formasını giyemeyecek. Old Trafford'daki Manchester United maçını kaçıracak olan Nunez, Anfield'daki Bournemouth ve Newcastle maçlarını da televizyondan izleyecek.

Genç golcü cezası uzatılmadığı takdirde Merseyside derbisiyle sahalara dönecek. Suarez, Nunez'in bu üç maçlık sürede dersini alacağına inanıyor.

"Darwin öğütlere kulak veren, çok zeki biri. Yaşananlar çok önemli değil, hepimiz hata yaptık, hepimiz kırmızı kart gördük. Sorun şu ki; İngiltere'ye daha yeni geldi ve burada her meseleyi büyütüyorlar."