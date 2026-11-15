Su tankerinden dünyanın en iyi kalecileri tahtına: Unai Simon'un diğer yüzü

Unai Simón'un dünyanın en iyi kalecisine verilen "Yashin" ödülüne layık görüldüğü gece, sıra dışı bireysel bir başarının kutlandığı bir an olmanın çok ötesindeydi; adeta geçmişe bir yolculuk gibiydi. İspanyol kaleci bu gece boyunca kendisini zirveye taşıyan yolun ayrıntılarını, hayatında iz bırakan insanları ve futbol şöhretinin en üst basamaklarından birine ulaşmasına rağmen üzerindeki emeğini asla unutmadığı o küçük köyü yeniden hatırladı.

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Simon ödülünü, Ballon d'Or töreninde hazır bulunanların alkışları eşliğinde efsane Peter Schmeichel'in elinden aldığında, bu anı ne kendi parlak performansından, ne başarılarından, ne de büyük kalecilerin arasındaki konumundan söz etmek için kullandı. Tam aksine, hikâyesinin kahramanları olarak başkalarını seçti; futbolun onu dünyanın en iyi kalecilerinden biri hâline getirmeden önce kişiliğini şekillendirmeye katkıda bulunan isimleri ve yüzleri hatırlattı.

Konuşması kişiliğinin net bir yansımasıydı; ışıkların peşinde koşmayan, yıldızlığı bir amaç olarak görmeyen, gerçek başarının seni çevreleyen insanlarla ve konumun ne kadar yükselirse yükselsin yanında taşıdığın değerlerle bağlantılı olduğuna inanan bir oyuncu.

Simon konuşmasına anne babasına ve kardeşine teşekkür ederek başladı; eşine de onu hayatındaki "huzur vahası" olarak tanımladığı etkileyici bir övgüyle yer verdi. Doğduğu yerdeki çocukluk arkadaşlarını da unutmadı; onlarla, Bask kültüründeki "la cuadrilla" kavramını yansıtan sıkı bir ilişkisi var; bu, geleneksel dostluk sınırlarının ötesinde bağlarla birbirine kenetlenmiş ömürlük arkadaşlardan oluşan bir grup.

Simon ve arkadaşlarının WhatsApp uygulamasında özel bir grubu var ve futbolun gürültüsünden ve sahaların şöhretinden uzak, normal hayatını korumaya çalışarak onları yaz tatillerine yanında götürmeye özen gösteriyor; bunu "BBC Sport" aktardı.

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Ayrıca arkadaşlarına bir minnet mesajı iletti; onların kendisine sürekli olarak, bu tür etkinliklere katılanların çoğunun herkesin sahip olamadığı ayrıcalıklar içinde yaşadığını hatırlattığını belirterek, başarılar ne kadar büyürse büyüsün gerçeklikten kopmamanın gerekliliğine işaret etti.

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Aile ve sosyal çevresiyle de sınırlı kalmadı; antrenörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür etti, ardından törende hazır bulunmayan ama gönlünde her zaman var olan bir adamın anısını hatırlattı: Athletic Bilbao akademisindeki antrenörü, 2021 yılında vefat eden Koldo Azua.

Azua, Simon'ın kişiliğinin oluşmasında en önemli etkiye sahip kişilerden biriydi; Bask kulübünde genç yeteneklerle 13 yıl çalışmıştı ve ilgisi yalnızca onların futbol yeteneklerini geliştirmekle sınırlı değildi, aynı zamanda aile bağlarını korumalarına ve futbolun yanı sıra eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmaya özen gösterdi.

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Simon daha önceki açıklamalarında, Azua'nın oyuna bakışını değiştirdiğini ve bir insanın değerinin sahada elde ettikleriyle bitmediğini, kariyeri sona erdikten sonra geride bıraktığı mirasa ve başkalarının onu iyi bir insan ve iyi bir takım arkadaşı olarak nasıl hatırladığına uzandığını kavramasını sağladığını vurgulamıştı.

Iribar: Siyah rengi ondan devralan kaleci

Simon'ın zikretmeye özen gösterdiği isimler arasında, Athletic Bilbao ve İspanya Millî Takımı'nın kalecilik efsanesi, 83 yaşındaki José Ángel Iribar de vardı; kendisi hâlâ kulüpteki konumunu bir elçi olarak koruyor.

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Iribar, Athletic Bilbao forması altında en çok maça çıkma rekorunu elinde tutuyor; 614 maç oynayarak kulübün tarihî simgelerinden biri hâline geldi.

Iribar, "Kara Örümcek" lakaplı Sovyet efsanesi Lev Yashin'e saygı olarak siyah renk giyerdi; bu, Simon'ın da sürdürdüğü bir gelenek oldu; o da Bask takımının kalesini kendisinden önce koruyan tarihî kaleciye duyduğu saygıdan dolayı aynı rengi giyiyor.

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Bu, yalnızca bir renk tercihi değildi; aynı zamanda Simon'ın kulübün tarihine ve geleneklerine bağlılığının, bugün elde ettiklerinin kendisinden önce başkalarının inşa ettiği bir mirasa dayandığının farkında olmasının bir ifadesiydi.

Kişiliğinin büyük bir kısmını da anne babasına borçlu olduğunu söyledi; onlar küçük yaştan itibaren ona başkalarına saygıyı, iş ahlakına bağlılığı ve yakın insani ilişkilere tutunmayı aşıladılar; bunlar da Athletic Bilbao içinde bir uzantısını bulduğu değerlerdi.

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Küçük bir köyden dünya futbolunun zirvesine

Simon'ın zirveye yolculuğu kolay ya da önceden çizilmiş değildi. 1997 yılında Vitoria kentinde doğdu ve Murgia köyünde büyüdü, ardından 2011 yılında, 14 yaşındayken Athletic Bilbao akademisine katıldı.

2018 yılında ise, kaleci Kepa Arrizabalaga'nın İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer olmasının ardından kalecilik mevkisinin yeni bir rekabete açılmasıyla, bu kadar erken beklemediği bir fırsatla karşı karşıya kaldı.

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O dönemde Simon hâlâ ikinci takımın saflarında yükselen genç bir kaleciydi; Basconia ve Bilbao Athletic ile oynamış ve Elche'ye kiralanmıştı, ilk takımın hesaplarından uzaktı.

Ancak bir dizi beklenmedik gelişme hayatının seyrini değiştirdi. İkinci kaleci Iago Herrerín sakatlanırken, Alejandro Remiro sözleşmesini yenilemeyi reddetti; bu durum kulübü, kiralamasından yalnızca 20 gün sonra Simon'ı geri çağırmaya itti.

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Birçok kişi dönüşünün boşluğu doldurmak için geçici bir çözüm olacağını düşündü, ama genç kaleci fırsatı değerlendirdi ve giderek yerini sağlamlaştırmayı başardı, öyle ki takımın kalesinde ilk tercih hâline geldi.

Yalnızca bir yıl sonra, Luis de la Fuente yönetiminde İspanya Millî Takımı ile 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kupasını kazandı; bu, öz güvenini ve İspanyol futbolunun yükselen yetenekleri arasındaki konumunu pekiştiren önemli bir duraktı.

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Süregelen şüpheler ve kabullenmeyi dayatan performans

Simon, izleyen yıllar boyunca dikkat çekici biçimde gelişti; özellikle topu ayaklarıyla kullanma ve hücum kurulumuna katkı sağlama becerisinde; bu, onu İspanya Millî Takımı'nın oyun tarzına uygun kılan temel özelliklerden biriydi.

Luis Enrique, bu yöndeki potansiyelini fark ettikten sonra ona güven ve sabır gösteren antrenörlerden biriydi; Simon ise gelişimini sürekli çalışmaya, performansın ve antrenmanın titiz analizine, bunun yanı sıra baskı altında karar alabilecek cesarete sahip olmasına bağlıyor.

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Bununla birlikte, İspanya Millî Takımı'nın kalesini koruma hakkına dair tartışma hiç kesilmedi. Birçok eleştiriye maruz kaldı ve David Raya (Arsenal kalecisi) ile Joan García gibi seçkin kalecilerin varlığında mevkisi tartışma konusu olmaya devam etti.

Bir aşamada, de la Fuente, Simon'ın uzun bir süre boyunca sert muameleye maruz kaldığına işaret etti, ama ona olan güveninden vazgeçmedi ve sorumluluk vermeyi sürdürdü, öyle ki milli takımın temel direklerinden biri hâline geldi.

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İspanya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazandığı dönemde Simon, takımın en öne çıkan isimlerinden biriydi; en az sayıda gol yedi ve Altın Eldiven ödülünü kazandı.

Kaleyi turnuva boyunca yalnızca bir kez gole izin verdi, yedi maçta ise kalesini gole kapadı; gol yemeden geçirdiği en uzun serisi yaklaşık 650 dakikaya ulaştı ve 1990 edisyonunda İtalyan kaleci Walter Zenga adına kayıtlı olan 517 dakikalık önceki rekoru kırdı.

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Bu istisnai rakamlara rağmen Simon başarısını dikkat çekici bir alçakgönüllülükle karşıladı; görevinin zorluğunu küçümseyerek şakayla şöyle dedi: "Eğer eldivenlerim konuşabilseydi, diğer kalecilerin eldivenlerinin harcadığı kadar çaba sarf etmediklerini söylerlerdi."

Ancak Simon'ı öne çıkaran şey yalnızca kurtarışlar ve kalesini gole kapamakla sınırlı değil, takım arkadaşlarının ona duyduğu büyük güvene ve oyun kurulumuna katkı sağlama becerisine de uzanıyor; bu, İspanya Millî Takımı'nın felsefesinde önemli bir unsur.

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Zamora Ödülü'nden dünya kalecilerinin tahtına

Simon'ın Yashin Ödülü'nü kazanması, kulüp ve milli takım düzeyinde bir dizi başarı elde etmesinin ardından, aralıksız bir çalışma kariyerinin taçlanmasıydı; UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndaki katılımlarından, Athletic Bilbao ile parlak performansına kadar.

2023-2024 sezonunda, İspanya La Liga'da en az gol yeme ortalamasına sahip kaleciye verilen Zamora Ödülü'nü kazandı; böylece Iribar'dan sonra, yani 1970 yılından bu yana bu ödülü kazanan Athletic Bilbao tarihindeki ilk kaleci oldu.

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Ballon d'Or ödülü oylamasında ise Simon 351 puan topladı; ikinci sıradaki David Raya'nın 128 puan önüne geçerken, Thibaut Courtois üçüncü sırada yer aldı.

İspanyol kaleci, iki yıl önce ödüle yaklaşmıştı; 213 puan toplayarak Arjantinli Emiliano Martínez'in ardından ikinci sırada yer almış, ardından geçen yıl aday listesindeki varlığı gerilemişti.

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Böylece, etrafı soru işaretleriyle çevrili bir kaleciden, kaleciler yarışında net bir üstünlüğe sahip birine dönüştü; bu, parlamanın her zaman gösterişçi bir kişiliğe ya da gürültülü bir medya varlığına ihtiyaç duymadığını kanıtlıyordu.

Hayatını değiştiren karar ve sosyal medyanın gürültüsünden vazgeçmek

Sahaların dışında Simon, ışıklardan uzak durmayı tercih ediyor ve kendisini yabancılarla ilişkide utangaç biri olarak tanımlıyor; arkadaşları ve komşuları ise yakınlarıyla birlikteyken kişiliğinin tamamen değiştiğini doğruluyor.

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Hakkında yazılanları takip etmenin ruh hâlini doğrudan etkilediğini fark ettikten sonra, sosyal medya hesaplarından vazgeçme konusunda önemli bir karar aldı.

Olumsuz yorumları okuduğunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, buna karşılık övgüleri gördüğünde abartılı bir coşku hâline giriyordu; bu da onu bu dünyadan uzaklaşmaya ve hayatına ile saha içindeki işine odaklanmaya itti.

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En önemli adım ise 2024 yılında geldi; Athletic Bilbao ile sözleşmesini serbest kalma bedeli olmaksızın 2029 yılına kadar yeniledi; bu, kulübe olan bağlılığının ve Bask takımının forması altında hırsını gerçekleştirme isteğinin açık bir mesajıydı.

Simon, daha büyük bir kulübe transfer olmanın ya da Şampiyonlar Ligi'nde düzenli katılımını garanti edecek bir fırsatın peşinde değildi; bunun yerine, futbol kişiliğini şekillendiren yerde kalmayı seçti ve açıkça şöyle dedi: "Hayatımda sahip olduğum her şeyi Athletic kulübüne borçluyum."

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Bu adım, Athletic Bilbao'nun Bask oyunculara dayanan politikası göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor; bu durum, mali imkânlara ve daha geniş seçeneklere sahip kulüplerle kıyaslandığında Avrupa kupaları ve bireysel ödüller için rekabeti daha zor kılıyor.

Bununla birlikte Simon, Yashin Ödülü'nü kazanan ilk İspanyol kaleci olmayı başardı; kimliğinden vazgeçmeden ya da köklerinden uzaklaşmadan tarihî bir başarıya imza attı.

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Köyünü unutmayan çocuk

Belki de Simon'ın hikâyesinin en etkileyici ayrıntıları, Murgia köyündeki çocukluğunda yatıyor; köyde içme suyu yoktu ve o, çoğu zaman büyükanne ve büyükbabasına su tankerinden kapları doldurmaları konusunda yardım etmek zorunda kalıyordu.

Tamamen farklı bir dünyaya geçmesine rağmen, İspanyol kaleci doğduğu yerle bağını koparmadı. Son ziyaretlerinden birinde, sekiz yıldır kullandığı arabasıyla geldi ve köyün çocuklarını futbol oynamak için etrafına topladı, sanki yeniden onların arasında bir çocuk olmuş gibi.

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Bu tablo, Simon'ın kişiliğinin çoğunu özetliyor; dünya futbolunun zirvesine ulaşan, ama başarıyı eski hayatından ya da başlangıçlarında ona eşlik eden insanlardan vazgeçmek için bir gerekçe olarak görmeyen bir oyuncu.

Ödül kazandığı gece, ödül onun için diğer kalecilere karşı teknik bir üstünlüğün kabulünden ibaret değildi; aynı zamanda bu konuma ulaşmasına yardım eden herkese borcunu ödemek için bir fırsattı.

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Rahmetli antrenörü Koldo Azua'dan, kulüp efsanesi Iribar'a, anne babasından, arkadaşlarından ve takım arkadaşlarına kadar, Simon bu başarının bireysel bir yolculuğun ürünü olmadığını vurgulamaya özen gösterdi.

Ve belki de tam olarak bu yüzden Unai Simon bu taçlandırmayı hak ediyor; yalnızca topları kurtardığı, rekorlar kırdığı ve kalesini gole kapattığı için değil, aynı zamanda yıldızlığın kendisine ya da başkalarına bakışını değiştirmesine izin vermediği için.

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Peki hâlâ, toprak ve asfalt sahalara her bedenini attığında pantolonlarını yırtan, annesini kızdıran o çocuğun dünyanın en iyi kalecisi olmayı hak etmediğini mi düşünüyorsun?