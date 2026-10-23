Hollandalı televizyon yorumcusu, geçen ağustos ayında NOS kanalında Amsterdam ekibinin 30 yaşındaki yaz transferine yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı. Hamburger SV'nin eski oyun kurucusu, eski Dortmundlu Brandt hakkında "Bu transferden büyük heyecan duyan insanlar da beni rahatsız etti, bunu söylemeliyim" demişti.

Van der Vaart'a göre hücum oyuncusu, BVB'deki son döneminde eski seviyesinde değildi. Brandt'ın Ajax Amsterdam formasını giyebildiği için bile mutlu olması gerektiğini söyleyen van der Vaart, orta saha oyuncusunu "biraz da yalnızca işler yolundayken oynayan bir futbolcu" sözleriyle eleştirmişti.

Ancak Brandt'ın Hollanda'daki performansı, televizyon yorumcusunun fikrini değiştirdi. Van der Vaart, geçen hafta Hamburg'daki bir suni çim sahanın açılışında önceki tutumundan dönerek "Harika oynuyor. Ajax'ın en iyi oyuncusu o" dedi.

Brandt ise medyadaki değerlendirmelerin böyle değişmesine pek şaşırmıyor. Kendisine yönelik bu ani övgü sorulduğunda "Spielmacher" podcast'inde sakin bir yanıt verdi. Van der Vaart'ın övgüsü hakkında "Görüşler çok ama çok hızlı değişiyor. Bu sözü ilk kez duyuyorum" dedi.

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Julian Brandt, Ajax Amsterdam'da 15 maçta sekiz gol attı

Brandt, uzun yıllardır kamuoyunun eleştirilerine ve uzmanların sürekli değerlendirmelerine konu oluyor. Performansı da sık sık görüş ayrılıklarına yol açtı. Bu yüzden bu tür yorumlara alışkın. Brandt, "Geçen sefer farklı bir şey söylediğinde de bu konu bana çok soruldu. Bilmiyorum, böyle durumlarda hep 'Bu saçmalıkla beni rahat bırakın' diyorum" ifadelerini kullandı.

Yine de Brandt, eski HSV futbolcusunun fikrini değiştirmesini olumlu karşıladı. Dışarıdan gelen bu tür değerlendirmelere mesafeli yaklaşsa da gülümseyerek "Bu benim için iyi" dedi.

Ajax ile 2029'a kadar sözleşme imzalayan Brandt, Amsterdam ekibinin formasıyla şu ana kadar 15 maça çıktı. Bu maçlarda sekiz gol attı ancak henüz asist yapamadı.